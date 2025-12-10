Спорт рядом с домом: на юго-востоке Москвы открылись новые спортивные кластеры

В Нижегородском районе появились современные зоны для активного отдыха – с площадками для игр, воркаута и скейт-парком.

В Юго‑Восточном административном округе столицы завершилось обустройство двух крупных уличных спортивных кластеров. Новые пространства расположены в Нижегородском районе. Благодаря им местные жители независимо от возраста и уровня подготовки смогут заниматься спортом на свежем воздухе недалеко от дома. При этом, помимо зон для активных занятий, в кластерах предусмотрены места для спокойного отдыха, где можно сделать перерыв между подходами или полюбоваться на успехи ребенка.

Первый объект возник на месте пустыря напротив дома 2, строения 49 на Рязанском проспекте. Теперь здесь можно играть в волейбол и падел‑теннис. Зимой многофункциональная площадка трансформируется в каток с искусственным льдом — желающие смогут кататься здесь на коньках или играть в хоккей. Для любителей силовых тренировок обустроили воркаут‑зону, а для уюта и свежести территории высадили деревья и кустарники.

Второй спортивный кластер расположился возле дома 8 на улице Нижняя Хохловка. Здесь организовали площадку для стритбола и корт для падел‑тенниса, оборудовали воркаут‑зону с тренажерами и спортивно‑гимнастическим комплексом. Особой радостью для молодежи и любителей экстремального спорта стала скейт‑площадка. Кроме того, здесь появилась всесезонная коробка для командных игр и отдельное игровое пространство для детей.

Чтобы сделать перемещение между зонами комфортным, все части кластера соединили удобными дорожками. Вдоль маршрутов установили энергоэффективные фонари, а для отдыха разместили беседки с лавочками. Такое решение позволяет совместить активный досуг с возможностью передохнуть и насладиться благоустроенной территорией.

Развитие спортивной инфраструктуры в Москве идет непрерывно. В частности, в прошлом году в Юго‑Восточном административном округе на Окской улице открыли кластер с хоккейной коробкой, площадками с уличными тренажерами, комплексами для воркаута, а также скейт‑ и памп‑парком. Эти объекты уже пользуются популярностью у горожан, подтверждая востребованность подобных пространств. Новые кластеры не только расширяют возможности для занятий спортом, но и делают дворы привлекательнее, превращая их в точки притяжения для жителей района.