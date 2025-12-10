Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России
"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет
Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
На западе Москвы появилось новое общественное пространство
В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца
В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России
Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru
Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях
Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы
На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов
"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве
Особняк Скрябина ждет реставрация
Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности
Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО
Жемчужина Сретенского бульвара: москвичи назвали самый красивый доходный дом столицы

Жемчужина Сретенского бульвара: москвичи назвали самый красивый доходный дом столицы
8

Здание страхового общества "Россия" возглавило рейтинг отреставрированных архитектурных памятников по итогам городского голосования.

Самым красивым из доходных домов Москвы признано величественное здание на Сретенском бульваре (дом 6/1, строение 2). Этот архитектурный шедевр, возведенный в 1899–1902 годах, покорил сердца более 28% участников голосования в проекте «Активный гражданин».

Всего в голосовании приняли участие свыше 237 тысяч москвичей, которым предлагалось выбрать от одного до трех из девяти доходных домов, построенных до 1917 года и недавно отреставрированных.

Победителем стало здание, возведенное для страхового общества «Россия». Авторами проекта выступили архитекторы Николай Проскурнин и Александр фон Гоген, сумевшие гармонично соединить элементы неоренессанса и модерна. Сегодня этот дом, входящий в состав уникального архитектурного ансамбля, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Второе место с результатом более 27% заняло Саввинское подворье на Тверской улице (дом 6, строение 6). Этот необычный дом, возведенный в 1905–1907 годах архитектором Иваном Кузнецовым, своей формой напоминает арабскую цифру восемь. Его сказочный облик создают шатровые башенки со шпилями, арочные проемы, а также изысканный декор — цветная керамическая плитка и абрамцевские изразцы.

Замыкает тройку лидеров пятиэтажное здание на улице Остоженке (дом 7, строение 1), набравшее 19% голосов. Построенный в 1910 году по проекту архитектора Александра Иванова для Варваринского акционерного общества домовладельцев, дом демонстрирует богатство декоративной отделки в стиле поздней эклектики: от руста и барельефов до изящных наличников, сандриков над окнами и массивного венчающего карниза с кронштейнами.

Результаты голосования — часть масштабной работы по сохранению архитектурного наследия Москвы в рамках городской программы капитального ремонта. С 2015 года специалисты восстановили более 16 тысяч зданий, а к 2044 году планируется привести в порядок около 30 тысяч домов. Особое внимание уделяется памятникам конца XIX — начала XX века, среди которых доходные дома в стилях модерн, эклектика, неоклассика и конструктивизм. До 1917 года в столице насчитывалось около 800 таких зданий, служивших для сдачи жилья в аренду. Благодаря современным технологиям реставрации и бережному отношению к деталям, эти архитектурные памятники продолжают оставаться живыми свидетелями прошлого, органично вписываясь в современный облик столицы.

10 декабря 2025, 13:09
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России

"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России
Гостей "Зарядья" ждут новые виртуальные путешествия и кинетические инсталляции. С 1 февраля посетители парка «Зарядье» в самом центре столицы смогут узнать много интересного о культурном и географическом многообразии нашей страны.

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты. В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы.

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы. В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта.

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов. В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки.

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
Каток, электротюбинг, лыжная трасса и разнообразные мастер-классы – для активного досуга предлагается масса вариантов. В этом сезоне Северный речной вокзал оказался одной из главных зимних локаций столицы.

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет
Платформа "Город идей" дает горожанам возможность влиять на облик столичных районов. С 2021 года в Москве преобразилось более 1400 дворов — это около шести процентов от общего числа дворовых территорий столицы, которых насчитывается свыше 24 тысяч.

