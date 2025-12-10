Жемчужина Сретенского бульвара: москвичи назвали самый красивый доходный дом столицы

Здание страхового общества "Россия" возглавило рейтинг отреставрированных архитектурных памятников по итогам городского голосования.

Самым красивым из доходных домов Москвы признано величественное здание на Сретенском бульваре (дом 6/1, строение 2). Этот архитектурный шедевр, возведенный в 1899–1902 годах, покорил сердца более 28% участников голосования в проекте «Активный гражданин».

Всего в голосовании приняли участие свыше 237 тысяч москвичей, которым предлагалось выбрать от одного до трех из девяти доходных домов, построенных до 1917 года и недавно отреставрированных.

Победителем стало здание, возведенное для страхового общества «Россия». Авторами проекта выступили архитекторы Николай Проскурнин и Александр фон Гоген, сумевшие гармонично соединить элементы неоренессанса и модерна. Сегодня этот дом, входящий в состав уникального архитектурного ансамбля, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Второе место с результатом более 27% заняло Саввинское подворье на Тверской улице (дом 6, строение 6). Этот необычный дом, возведенный в 1905–1907 годах архитектором Иваном Кузнецовым, своей формой напоминает арабскую цифру восемь. Его сказочный облик создают шатровые башенки со шпилями, арочные проемы, а также изысканный декор — цветная керамическая плитка и абрамцевские изразцы.

Замыкает тройку лидеров пятиэтажное здание на улице Остоженке (дом 7, строение 1), набравшее 19% голосов. Построенный в 1910 году по проекту архитектора Александра Иванова для Варваринского акционерного общества домовладельцев, дом демонстрирует богатство декоративной отделки в стиле поздней эклектики: от руста и барельефов до изящных наличников, сандриков над окнами и массивного венчающего карниза с кронштейнами.

Результаты голосования — часть масштабной работы по сохранению архитектурного наследия Москвы в рамках городской программы капитального ремонта. С 2015 года специалисты восстановили более 16 тысяч зданий, а к 2044 году планируется привести в порядок около 30 тысяч домов. Особое внимание уделяется памятникам конца XIX — начала XX века, среди которых доходные дома в стилях модерн, эклектика, неоклассика и конструктивизм. До 1917 года в столице насчитывалось около 800 таких зданий, служивших для сдачи жилья в аренду. Благодаря современным технологиям реставрации и бережному отношению к деталям, эти архитектурные памятники продолжают оставаться живыми свидетелями прошлого, органично вписываясь в современный облик столицы.