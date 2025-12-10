"Зима в Москве": столица нарядилась в новогодние декорации

Горожане и туристы уже могут прогуляться по новому праздничному маршруту и увидеть сказочные инсталляции у знаковых мест города.

В преддверии новогодних праздников столица погрузилась в атмосферу волшебства. Второй год в городе реализуется масштабный проект «Зима в Москве», который преображает улицы и площади мегаполиса. В этом сезоне гостям предлагается новый прогулочный маршрут в форме сердца: он объединил 14 ключевых площадок, проложив путь через исторические улицы и известные достопримечательности.

На площади перед Большим театром развернулась сцена по мотивам «Щелкунчика и Мышиного короля» Гофмана. В ярусном террасном саду появились стилизованные старинные дома с причудливыми крышами, театральные ложи с бархатными занавесами и креслами. Вместо летних цветников – зимний лес: ели, пихты, можжевельники, клены, яблони и липы украсят гирляндами. Среди заснеженных деревьев установили скульптуры Щелкунчика и Мышиного короля, а над лесом поднимается воздушный шар из Конфитюренбурга. У фонтана гостей встречают хрустальные цветы, напоминающие о мелодии из балета П. И. Чайковского. Рождественская ель с серебряными шарами является сердцем композиции, а через окошко на ее нижнем ярусе можно увидеть миниатюрный праздничный бал с танцующими дамами и кавалерами.

У Российской государственной библиотеки появился читальный зал под открытым небом. На ступенях разместили вечнозеленые насаждения: ели, пихты, гималайские, атлантические и ливанские кедры, можжевельники, падубы Максимовича и сосны. Возле памятника Ф. М. Достоевскому установили латунные лампы с теплыми зелеными абажурами и декоративные книжные полки, где можно найти как известные произведения, так и библиографические редкости.

В Камергерском переулке гостей встречает кондитерское королевство. Домики‑павильоны, скамейки, цветники с пихтами, пионами, соснами и можжевельниками, а также волшебный тоннель напоминают имбирные пряники с узорами из белой глазури. Прогулка здесь подарит ощущение детской радости от сладких подарков и домашней выпечки.

Главный вход в Московский зоопарк украсил хвойный покров: скалистые склоны укрыты одеялом из еловых ветвей, среди которых сияют огоньки гирлянд и россыпи золотых и алых шаров. Такое оформление подчеркивает гармонию природы и города, напоминая, что праздничная магия рождается из любви к окружающему миру.

В этом году декораторы уделили особое внимание экологичности: более 90% конструкций праздничного оформления столицы использованы повторно.