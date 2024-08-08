Реновация в действии: новый жилой жом в Люблине открывает свои двери для новоселов

Новый дом, построенный по программе реновации в Люблино, призван обеспечить комфорт и уют для жителей.

В районе Люблино недавно был введен в эксплуатацию новый жилой дом, построенный в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы (Ставропольская улица, дом 4/2). Четырехсекционное здание переменной этажности рассчитано на 223 квартиры различной планировки, что позволяет удовлетворить потребности самых разных категорий жителей.

Новостройка отличается современным архитектурным обликом и высоким качеством отделки. Фасады выполнены в сочетании светло-серых и красно-коричневых оттенков, что придает зданию стильный и гармоничный вид. Использование натуральных материалов в отделке подчеркивает экологичность и долговечность конструкции.

Особое внимание при строительстве было уделено созданию комфортной среды для проживания. На первых этажах разместились предприятия инфраструктуры, такие как колясочные и помещения для консьержей, обеспечивающие удобство и безопасность жильцов. Придомовая территория благоустроена: здесь обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха с лавочками, а для автовладельцев предусмотрен подземный паркинг.

Квартиры в новом доме сданы с полной отделкой, соответствующей стандартам программы реновации. Это включает в себя остекление лоджий, установку сантехники, электрических плит и других необходимых элементов. Такой подход позволяет новоселам сразу приступить к обустройству своего жилья без дополнительных затрат.

Строительство и ввод в эксплуатацию нового дома в Люблине стали очередным этапом реализации утвержденной в 2017 году программы реновации жилищного фонда Москвы. Эта программа направлена на улучшение качества жизни горожан, предоставляя им современное и комфортное жилье. За 2023 год в столице уже было передано под заселение 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тысяч человек.

Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству возводимых по программе реновации домов, осуществляя тщательный контроль на всех этапах строительства. Это гарантирует, что новые здания соответствуют всем необходимым требованиям и стандартам, обеспечивая безопасность и комфорт для их будущих жильцов.