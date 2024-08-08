Первый музей по программе стимулирования создания мест приложения труда построили на юге Москвы

Москва становится все более привлекательной для своих жителей.

В Москве активно работают над созданием комфортной городской среды и развитием новых точек притяжения для жителей столицы. Одним из ключевых инструментов в этом направлении является программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Эта инициатива направлена на формирование в жилых районах современных социальных объектов и общественных пространств, где горожане могут не только работать, но и проводить свой досуг.

Для реализации этой задачи правительство Москвы значительно увеличило льготы для инвесторов, которые в рамках программы МПТ строят учреждения культуры и спорта. Результатом стало появление первого музея, возведенного по этой программе, в Даниловском районе столицы.

Новый музейно-выставочный центр "Коллекция" стал частью масштабного арт-квартала, включающего в себя зоны отдыха, летние террасы, рестораны и кафе. Это учреждение сможет одновременно принимать до 1,5 тысячи посетителей и станет настоящим культурным центром для местных жителей. Здесь будут размещаться постоянные и временные экспозиции живописи, графики, скульптуры и других видов искусства.

Помимо выставочных залов, в здании музея расположатся интерактивная зона, конференц-зал, а также ресторан с летней верандой. Таким образом, новый культурный объект не только обогатит культурную жизнь района, но и создаст около 200 рабочих мест в шаговой доступности от жилых домов.

Реализация программы стимулирования создания мест приложения труда уже охватила практически все районы Москвы. За четыре года правительство города заключило более 120 соглашений с инвесторами, предполагающих строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости. Это позволяет не только формировать новые точки притяжения для горожан, но и обеспечивать их рабочими местами в непосредственной близости от дома.

Таким образом, программа стимулирования создания мест приложения труда становится важным инструментом комплексного развития городской среды Москвы. Она не только способствует созданию современных культурных и социальных объектов, но и способствует повышению качества жизни жителей столицы.