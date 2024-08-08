В Москве отремонтировали порядка 400 фасадов жилых домов с начала 2024 года

Москва последовательно реализует масштабную программу модернизации жилищного фонда, уделяя особое внимание обновлению внешнего облика многоквартирных домов.



Столица России активно реализует масштабную программу модернизации жилищного фонда, одним из ключевых направлений которой является обновление фасадов многоквартирных домов. С начала 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства уже провели ремонт почти 400 фасадов, и в планах на текущий год – обновить около 900 внешних облицовок зданий.

Программа капитального ремонта жилых домов в Москве является одним из самых значимых проектов модернизации жилищного сектора в мире. В нее включено более 29,4 тысячи строений общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года работы были выполнены почти в 14 тысячах многоквартирных домов, что составляет практически половину от запланированного объема.

При восстановлении фасадов панельных домов с окрашенными поверхностями специалисты в первую очередь исправляют геометрию панелей, затем заполняют герметиком межпанельные швы, после чего проводят грунтование и окрашивание в два слоя. Для этих целей используются высокопаропроницаемые краски, обладающие устойчивостью к воздействию влаги и сохраняющие насыщенный цвет на протяжении длительного времени.

"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Ремонт фасадов, облицованных керамической плиткой, осуществляется с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такая технология позволяет обеспечить срок службы обновленного фасада не менее 30 лет, что подтверждается многочисленными испытаниями и исследованиями.

Для кирпичных фасадов в рамках капитального ремонта обязательно проводится гидрофобизация – современный метод обработки, защищающий поверхность от разрушительного воздействия влаги.