В Москве отремонтировали порядка 400 фасадов жилых домов с начала 2024 года

Столица России активно реализует масштабную программу модернизации жилищного фонда, одним из ключевых направлений которой является обновление фасадов многоквартирных домов. С начала 2023 года специалисты комплекса городского хозяйства уже провели ремонт почти 400 фасадов, и в планах на текущий год – обновить около 900 внешних облицовок зданий.
Программа капитального ремонта жилых домов в Москве является одним из самых значимых проектов модернизации жилищного сектора в мире. В нее включено более 29,4 тысячи строений общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года работы были выполнены почти в 14 тысячах многоквартирных домов, что составляет практически половину от запланированного объема.
При восстановлении фасадов панельных домов с окрашенными поверхностями специалисты в первую очередь исправляют геометрию панелей, затем заполняют герметиком межпанельные швы, после чего проводят грунтование и окрашивание в два слоя. Для этих целей используются высокопаропроницаемые краски, обладающие устойчивостью к воздействию влаги и сохраняющие насыщенный цвет на протяжении длительного времени.
"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Ремонт фасадов, облицованных керамической плиткой, осуществляется с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Такая технология позволяет обеспечить срок службы обновленного фасада не менее 30 лет, что подтверждается многочисленными испытаниями и исследованиями.
Для кирпичных фасадов в рамках капитального ремонта обязательно проводится гидрофобизация – современный метод обработки, защищающий поверхность от разрушительного воздействия влаги.