Завершена модернизация газовой инфраструктуры в районе Соколиная Гора

Новые трубопроводы для безопасного и экологичного газоснабжения

В столичном районе Соколиная Гора завершились масштабные работы по реконструкции газовых коммуникаций. Специалисты Мосгаза провели модернизацию устаревших стальных трубопроводов низкого и среднего давления, заменив их на современные, долговечные и экологичные полиэтиленовые аналоги.

Реконструкция газовой инфраструктуры в этом районе была необходима в связи с высокой плотностью населения и большим количеством подземных инженерных сетей. Старые стальные трубы, подверженные коррозии и износу, представляли потенциальную угрозу для безопасности жителей. Поэтому было принято решение о замене устаревших коммуникаций на более надежные и долговечные полиэтиленовые аналоги.

Работы по реконструкции газопроводов проводились с использованием современных технологий, включая бестраншейные методы прокладки. Это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду и не нарушать привычный ритм жизни в районе. Специалисты применяли различные методы, в том числе горизонтальное шнековое бурение, чтобы проложить новые трубопроводы без нарушения дорожного движения и отключения потребителей от газоснабжения.

Благодаря использованию передовых технологий и материалов, новая газовая сеть в районе Соколиная Гора будет служить жителям не менее 40 лет. Полиэтиленовые трубы отличаются высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и способностью выдерживать перепады температур. Это гарантирует надежное и бесперебойное газоснабжение для многих лет вперед.

Реконструкция газовой инфраструктуры в Соколиной Горе является частью масштабной программы модернизации столичных газовых сетей. За первое полугодие текущего года специалисты Мосгаза вынесли и восстановили более восьми километров газопроводов в различных районах Москвы.

Сейчас ведётся реконструкция газопровода среднего давления на территории бывшего завода "ЗИЛ-Юг", а также на улицах Верейская, Двинцев, Складочная и других. Обновление газовых сетей поможет улучшить городскую инфраструктуру и повысить качество жизни жителей столицы. Новые газопроводы будут служить более 40 лет.