Гостей форума-фестиваля "Москва 2030" приглашают на виртуальный тур по ВСМ-1

На форуме-фестивале можно познакомиться с транспортом будущего.

Москва готовится к грандиозным переменам в сфере транспорта. Столица России активно движется к 2030 году, когда в городе произойдут значительные преобразования, направленные на улучшение мобильности жителей и повышение качества их жизни. Одним из ключевых элементов этих изменений станет строительство первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Москву и Санкт-Петербург (ВСМ-1).

Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" получили уникальную возможность совершить виртуальное путешествие по маршруту будущей высокоскоростной магистрали. На интерактивной выставке "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030" гости могут оказаться внутри мультимедийного поезда и своими глазами увидеть, как будет выглядеть поездка из столицы в Северную столицу.

Во время виртуального тура пассажиры смогут насладиться видами знакомых городов и достопримечательностей, а также оценить впечатляющую скорость движения состава. Они узнают, что время в пути от Москвы до Твери, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга значительно сократится благодаря новой высокоскоростной магистрали.

Фото: М. Денисов / www.mos.ru

Реализация проекта ВСМ-1 является одной из ключевых задач программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года. Эта инициатива, поддержанная Президентом России Владимиром Путиным, позволит ускорить пассажирское сообщение между крупнейшими городами страны, повысить мобильность жителей регионов и оказать стимулирующее воздействие на экономику.

Новые высокоскоростные поезда, способные развивать скорость до 400 км/ч, начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом уже в 2028 году. Благодаря этому время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Такое значительное ускорение сообщения между городами станет важным шагом на пути к реализации амбициозных планов по развитию транспортной инфраструктуры Москвы.

Посетив выставку "Станция Манеж. Московский транспорт — 2030", гости форума-фестиваля могут не только совершить захватывающее виртуальное путешествие, но и ознакомиться с другими инновационными решениями, которые ждут москвичей в ближайшем будущем. Это уникальная возможность заглянуть в завтрашний день и увидеть, как будет выглядеть транспортная система столицы через несколько лет.