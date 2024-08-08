Юбилейные мероприятия и звездные гости: что ждет посетителей форума-фестиваля "Москва 2030"

Разнообразная развлекательная программа ждет гостей московских парков на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030".



Столичные электронные проекты "Активный гражданин" и "Город идей" готовят насыщенную программу для участников и гостей предстоящего форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Эти популярные городские сервисы, отмечающие в этом году свое 10-летие, пригласили множество известных личностей, чтобы сделать праздничные мероприятия еще более яркими и интересными.

Творческие встречи с актерами, телеведущими, музыкантами и спортсменами будут проходить по вечерам на сценах в парках "Ангарские пруды" и "Фили". Организаторы обещают, что список приглашенных гостей может быть дополнен, поэтому стоит заранее проверить расписание, чтобы не пропустить интересующих персон.

Посетители смогут пообщаться с такими известными артистами, как Георгий Мартиросян, Даниил Спиваковский, Александр Яцко, Юлия Куварзина, Сергей Майоров и Ольга Прокофьева. Кроме того, свое творчество представит композитор и музыкальный продюсер DJ Грув. Любители спорта также не останутся без внимания – с ними встретится фигурист и хореограф-постановщик ледовых шоу Петр Чернышев.

Помимо звездных гостей, на площадках форума-фестиваля будут организованы разнообразные развлекательные мероприятия. Горожане смогут бесплатно заниматься йогой и танцами под руководством опытных инструкторов. Для старшего поколения пройдут мастер-классы по освоению городских электронных сервисов. А юные посетители смогут поучаствовать в познавательных викторинах и поиграть в полезные игры на планшетах.

Праздничные площадки будут работать ежедневно, кроме понедельников, до 8 сентября в Измайловском, Бабушкинском, Митинском парках, парках "Кузьминки", "Красная Пресня", музее-заповеднике "Коломенское", усадьбе Воронцово и на площади Юности. Организаторы уверены, что насыщенная программа мероприятий сделает форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" незабываемым событием для всей семьи.