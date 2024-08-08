Москвичей приглашают на спортивные развлечения в рамках летнего фестиваля

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" предлагает горожанам активный отдых.

Жителей и гостей столицы ждут увлекательные спортивные мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Организаторы подготовили разнообразную программу, которая позволит москвичам весело и с пользой провести выходные.

В субботу, 10 августа, горожан приглашают на функциональные тренировки, направленные на развитие координации. Занятия пройдут в зоне отдыха "Левобережье" с 14:00 до 14:45. На следующий день, 11 августа, аналогичные тренировки состоятся в парке "Мещерский", зоне отдыха "Серебряный бор" (пляж № 3) с 11:00 до 11:45, а также в зоне отдыха "Тропарево" с 14:00 до 14:45.

Любителей йоги ждут занятия под руководством опытных наставников. В воскресенье, 11 августа, йога-практики пройдут с 10:00 до 11:00 в 26 городских парках и усадьбах. Там же с 12:00 до 13:00 состоятся функциональные тренировки. На следующий день, 12 августа, занятия по йоге будут организованы на 24 фестивальных площадках с 18:00 до 19:00.

Для ценителей настольного тенниса 10 августа в 19:00 запланированы тренировки в парках "Дубовая роща "Маяк"", "Свиблово", "Суворовский", "Кузьминки-Люблино", а также на стадионе "Авангард". В этот же день в 19:00 состоятся занятия по бадминтону на различных городских площадках.

Любители восточных единоборств смогут попрактиковаться в ушу 11 августа в 11:00 в детском парке имени Н. Н. Прямикова, саду "Эрмитаж", парке искусств "Музеон", парке Олимпийской Деревни, ландшафтном парке "Митино", парке "Зюзино", музее-заповеднике "Коломенское", а также в Гончаровском, Перовском и Бутовском парках.

Ценители роллер-спорта смогут присоединиться к тренировкам 11 августа в 19:00 в парках "Красная Пресня", "Ходынское поле", "Сокольники", "Печатники", "Сосенки" и "Зюзино".

Организаторы фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" приглашают всех желающих принять участие в спортивных активностях на свежем воздухе. Это отличная возможность для москвичей и гостей столицы весело и с пользой провести выходные, укрепить здоровье, развить координацию и пластичность движений, а также познакомиться с новыми видами спорта.