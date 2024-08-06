"Лето в Москве. Все на улицу!": как организовать мероприятие на площадке проекта

Москва предоставляет уникальную возможность всем желающим реализовать свои творческие и социальные инициативы, используя городские пространства.



Москва предоставляет уникальную возможность для всех желающих организовать собственные мероприятия на городских площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Это отличный шанс не только посетить разнообразные события, но и самим стать их участниками, заявив о себе и найдя единомышленников.

За два летних месяца в столице уже прошло более 40 тысяч различных мероприятий, организованных самыми разными людьми – от успешных предпринимателей до талантливых музыкантов и профессиональных тренеров. Это говорит о том, что городские пространства пользуются большой популярностью у москвичей и гостей города.

Арендовать площадки можно как для регулярных занятий, так и для разовых событий. Так, в начале июля на сцене возле Лужнецкой набережной состоялся большой кей-поп-концерт, который собрал более 700 зрителей. Это лишь один из примеров того, как можно использовать городские локации для реализации своих творческих идей.

Для организаторов доступно более 600 различных площадок, подходящих для 40 типов мероприятий. Выбрать место по своему вкусу можно практически в любом районе столицы. Главное – определиться с форматом предстоящего события. Для творческих мастер-классов подойдут шале, для концертов – сцены, а для спортивных мероприятий – набережные.

Арендовать площадку могут как некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и обычные жители города старше 18 лет. Для этого необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru и пройти несложную процедуру регистрации на сайте фестиваля.

После регистрации пользователям доступен интерактивный календарь, в котором отражены свободные даты и временные слоты для выбранной площадки. Достаточно отметить нужный день и нажать на кнопку "Перейти к бронированию", чтобы заполнить контактные данные. Заявку рассмотрят в течение двух дней, и организатору направят подтверждение на электронную почту.