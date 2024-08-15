Яблочный Спас: московские ярмарки выходного дня проведут благотворительную акцию

Приближается один из самых почитаемых православных праздников – Яблочный Спас. Традиционно в этот день верующие собирают урожай яблок и делятся ими с окружающими. Эта добрая традиция находит свое отражение и в современной Москве.

С 16 по 18 августа на 10 столичных ярмарках выходного дня пройдет благотворительная акция "Подари яблоко!". Посетители этих торговых площадок смогут не только приобрести свежие, сочные фрукты, но и внести свой вклад в благое дело.



Организаторы призывают всех желающих купить дополнительные яблоки и передать их администраторам ярмарок. Все собранные фрукты будут переданы в благотворительный фонд "Дари еду" и центр помощи многодетным семьям "МногоМама". Таким образом, яблоки, купленные на ярмарках, обретут новых владельцев – тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Акция приурочена к празднику Преображения Господня, более известному как Яблочный Спас. На Руси этот день всегда был наполнен особым смыслом – люди не только радовались обильному урожаю, но и стремились поделиться им с теми, кому повезло меньше. Сегодня эта традиция возрождается в современном мегаполисе.

Принять участие в благотворительной акции "Подари яблоко!" можно на 10 ярмарках, расположенных в разных районах Москвы. Это Красноармейская улица (владения 36–38), улица 1905 года (владение 4), Азовская улица (владение 24), Дубравная улица (владение 35), 1-я Новокузьминская улица (владение 21, напротив корпуса 1), улица Новинки (владение 31), Мосфильмовская улица (владения 16, 18, 20), проспект Маршала Жукова (владение 24), Хабаровская улица (владение 12/23) и Комсомольский проспект (владение 22).

Таким образом, москвичи получают возможность не только приобрести свежие, экологически чистые фрукты, но и внести свой вклад в благотворительность. Яблочный Спас – это праздник, который объединяет людей, дарит им радость и вдохновляет на добрые дела. И в этом году жители столицы могут стать частью этой доброй традиции.