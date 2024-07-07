На Трифоновской улице начался третий этап восстановления трамвайной линии

До конца текущего года специалисты планируют проложить около трех километров новых путей.

В Москве продолжаются работы по восстановлению трамвайной линии на Трифоновской улице. В рамках третьего этапа реализации проекта специалисты работают на участке от улицы Советской Армии до Олимпийского проспекта. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Уже в 2025 году на трамвае можно будет доехать от Рижского вокзала до значимых мест в центре города. Более 70 тысяч человек, которые живут или работают в этом районе недалеко от линии, смогут пользоваться самыми современными низкопольными вагонами. Продолжаем развивать столичную трамвайную сеть по поручению Мэра Москвы», – уточнили в ведомстве.

В 2024 году будут проложены новые пути. Их общая протяженность составит около трех километров. Напомним, что движение трамваев на Трифоновской улице закрыли в 1995 году. В 2025-м планируется возвести новый участок на улице Гиляровского от Трифоновской улицы до Рижского вокзала.

На Трифоновской улице во время проведения работ вводятся ограничения движения городского транспорта и автомобилей. Актуальную информацию и схему движения можно найти на официальном портале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Напомним, что к истории развития общественного транспорта в столице относятся с особым вниманием. Музей транспорта Москвы ранее сообщил о работе по описанию и оцифровыванию уникальных документов. Учреждение приняло на хранение архив Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Материалы откроют путь к изучению транспорта с разных точек зрения и популяризируют техническую культуру, а также помогут создать полную и достоверную картину прошлого, настоящего и будущего.

В архивном собрании музея представят уникальные подлинные документальные материалы. Основу собрания составит научно-техническая документация на транспортные средства, охватывающая последние 100 лет в истории московского транспорта. Кроме того, гости смогут посмотреть коллекцию фотографий, негативов и цифровых материалов.