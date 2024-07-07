Неделю на Чистопрудном бульваре винтажный маркет будет посвящен спорту и Олимпиаде-80

На мероприятие приглашают и жителей, и гостей города. На прилавках каждый сможет найти что-то интересное.

В столице на Чистопрудном бульваре продолжит работу винтажный маркет. Проект реализуется в рамках проекта «Лето в Москве». Экспозицию решено поменять. Всю неделю на прилавках можно будет найти вещи, связанные со спортом. Особое внимание следует обратить на наличие атрибутики, связанной с легендарной Олимпиадой-80. Напомним, праздник спорта и дружбы прошел в Москве 44 года назад.

Многие предприятия страны выпустили по этому поводу большое количество сувенирной продукции. Так, Московский завод безалкогольных напитков в 1980-м продавал кока-колу в алюминиевых банках с олимпийской символикой. На прилавках советских магазинов стали появляться значки, брелоки, шапки и футболки с изображением олимпийского мишки. Все это можно увидеть на винтажном маркете. Среди самых необычных экспонатов — одеколон «Миша». В год проведения Олимпиады он стоил 12 рублей и считался дорогим приобретением.

На прилавках можно будет найти и атрибутику, произведенную за пределами нашей страны. Например, в Гонконге были изготовлены каучуковые медведи.

Коллекционеры утверждают, что на маркете можно найти очень редкие экземпляры игрушек, флажков и значков. Некоторые экспонаты выставляются только для просмотра, а не для продажи.

Напомним, ранее на Чистопрудном бульваре любители старины могли найти для себя старинные интерьерные украшения, посуду, бижутерию, монеты, марки, значки и многое другое, а также узнать об истории этих вещей. На этой же локации проводятся тематические мастер-классы и встречи с известными деятелями культуры.

Винтажный маркет будет работать до осени с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни.

Напомним, в 2024 году на территории столицы начался новый городской проект «Лето в Москве». Он объединил все форматы летних активностей, а также традиционные фестивали, такие как «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Времена и эпохи», развлекательные мероприятия и другие виды отдыха.