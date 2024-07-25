Модный маркет и ярмарка НКО откроются в рамках фестивальной программы "Территория будущего. Москва 2030"

Гости площадки смогут приобрести не только одежду, косметику, но и парфюмерию, посуду, картины.

На Тверском бульваре 1 августа откроется модный маркет, который объединит бренды из столицы и других регионов нашей страны. Мероприятие состоится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Для жителей города и туристов организаторы также подготовили благотворительную ярмарку с участием некоммерческих организаций (НКО), творческую и спортивную программы. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«Посетителям представят одежду для детей и взрослых, экокосметику, аксессуары и украшения. Все желающие познакомятся с трендами сезона и проектами молодых специалистов модной индустрии», — уточнили в ведомстве.

Гости смогут приобрести сумки, купальники и пляжные накидки, предметы гардероба, изготовленные из переработанных материалов, свечи, парфюмерию, наборы для творчества и создания мозаики, а также костюмы для животных.

Ярмарка добра, которая откроется на Тверском бульваре, объединит более 50 столичных НКО. Гостям предложат приобрести товары ручной работы. Средства, которые получится выручить, направят на развитие НКО и помощь подопечным.

На этой же локации пройдут многочисленные мастер-классы на безвозмездной основе. Для участия в них не потребуется предварительная регистрация. На занятиях гости создадут авторские принты, соберут мини-букеты, познакомятся с различными архитектурными стилями, а также изучат основы моделирования и конструирования.

Подготовили организаторы и спортивную зону. На площадке можно будет поиграть в бадминтон, настольный теннис, фрисби, городки и баскетбол. Планируется провести обучающие занятия по танцам.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» развернется более чем на 30 площадках в разных районах столицы. На них посетителям представят достижения в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.