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Четверг 8 августа

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Рюмку-муху, советский фарфор и другие антикварные вещи можно будет найти на винтажном маркете

Рюмку-муху, советский фарфор и другие антикварные вещи можно будет найти на винтажном маркете
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Фестивальный проект будет работать на Чистопрудном бульваре до 8 сентября.

Два месяца работает винтажный маркет. За это время российские коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных предметов мебели, посуды, пластинок, открыток и украшений. Работа винтажного маркета осуществляется в рамках фестивальной программы проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

Длинные прилавки, каждый из которых как маленький антикварный магазин, давно полюбились москвичам. Посетителей здесь много в любой день недели. Гости не только покупают то, что представлено на прилавках. Они слушают старые пластинки, рассматривают пожелтевшие открытки, выбирают посуду. Самая интересная из проданных чашек произведена Кузнецовским фарфоровым заводом в 1920-е годы. Это период конструктивизма — направления, которое подарил миру Советский Союз. Тогда даже на посуде изображались круги, овалы и треугольники, а также красный клин, который бьет белых.

Коллекционеры отмечают, что подобного фарфора осталось мало. Это связано со сложным периодом в истории страны. Людям после Великой Отечественной войны было не до посуды, а имеющиеся образцы очень быстро приходили в негодность из-за хрупкости.

Еще одним необычным предметом, который можно найти на прилавках маркета, стала рюмка-муха. Такая посуда возникла при Петре I. По легенде, он велел наливать во всех трактирах первую рюмку бесплатно. Считалось, что так клиент непременно задержится и закажет вторую. Но трактирщики идею не одобрили и изобрели рюмку всего на 10–15 граммов, в которой, как тогда говорили, «только мух топить».

Любители старины смогут найти среди представленных товаров винтажные украшения отечественного производства. Их производилось не так много, поэтому за ними охотятся знатоки. Например, за продукцией приволжской фабрики «Красная Пресня», где разрабатывались собственные технологии. На винтажном маркете была продана редкая брошь в виде металлической мухи. Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла. В этом вопросе завод «Красная Пресня» достиг высот: стекло было как матовое, так и прозрачное.

Напомним, фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит на более чем 600 площадках по всему городу. В его рамках организовано свыше 40 типов мероприятий, которые подойдут гостям любых возрастов и интересов.

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25 июля 2024, 10:58
Новосильцев Артур / АГН Москва / www.mskagency.ru
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