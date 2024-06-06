На Чистопрудном бульваре открылся винтажный маркет

Посетители могут не только увидеть предметы старины, но и приобрести понравившиеся экземпляры.

В рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» на территории Чистопрудного бульвара начал работу винтажный маркет. Гости смогут увидеть и приобрести фарфоровые, фаянсовые изделия, интерьерные украшения, монеты, бижутерию. Каждый желающий также получит возможность узнать историю и назначение предметов быта XVIII–XX веков.

На прилавках маркета можно будет найти посуду из фарфора, а также статуэтки Ленинградского, Дулевского заводов. Особых ценителей винтажных столовых приборов, чайных сервизов порадует наличие образцов производства Богдановичского фарфорового завода и Бронницкого фарфорового завода.

Чугунные изделия будут представлены экземплярами, изготовленными Каслинским чугунолитейным заводом. Стоит отметить, что на предприятии использовались сложные технологии формовки и отливки предметов с последующей ручной чеканкой.

На маркете широко представят бижутерию, изготовленную в прошлом веке. Ценители смогут найти образцы, выпускавшиеся в Чехословакии, а также на Свердловском, Московском, Ленинградском ювелирных заводах.

Посетители мероприятия увидят старинные самовары, подсвечники, вазы, другие предметы интерьера и быта, которыми сейчас уже и не пользуются. Ранее же подобные вещи были во многих советских семьях.

Напомним, что проект «Лето в Москве» помогает горожанам и гостям города разнообразить свободное время. Люди получают возможность найти для себя интересную площадку, на которой можно и обменяться опытом, и найти единомышленников, и получить новые знания.

В рамках проекта проводятся фестивали и мероприятия. Среди них фестиваль «Москва — на волне. Рыбная неделя», исторический фестиваль «Времена и эпохи», джазовый фестиваль «Весь этот джаз», гастрофестиваль «Вкусы России», II Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье», благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Желающие разнообразить досуг могут научиться танцевать, рисовать, послушать и посмотреть выступления танцевальных, а также вокальных коллективов.