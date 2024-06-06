Москвичей и гостей столицы приглашают на "Модную ночь"

Всех желающих научат правильно делать ежедневный макияж, подбирать гармоничные наряды и разбираться в многообразии косметических средств.

6 июня вечером возле Патриарших прудов пройдет мероприятие под названием «Модная ночь». Гостям предложат отправиться по фешен-маршруту, который включает 46 магазинов, ресторанов и пространств. 100 моделей пройдут вдоль набережной и представят капсульные коллекции, объединенные темой «Сады».

«Патриаршие пруды — одно из самых модных мест столицы. Праздник происходит благодаря Правительству Москвы, которое помогает показать москвичам и гостям города, что мода рядом. И буквально каждый человек, который идет вдоль Патриарших прудов, может к ней прикоснуться», — рассказали организаторы модного показа.

«Модная ночь» – главное событие фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота». В мероприятиях, объединенных темой моды и красоты, принимают участие блогеры, визажисты, дизайнеры и представители брендов.

Территория вокруг Патриарших прудов во время проведения «Модной ночи» будет закрыта для проезда транспортных средств. Подобное решение необходимо для безопасного и комфортного отдыха гостей. Посетители мероприятия смогут погрузиться в атмосферу красоты и моды. Специальный маршрут будет пролегать по Малой Бронной до Большого и Малого Патриарших переулков, захватив Спиридоньевский, Большой и Малый Козихинские переулки, а также Трехпрудный.

Магазины и бьюти-пространства подготовили для гостей насыщенную программу. Блогеры, дизайнеры и представители брендов ответят на вопросы, поделятся секретами красоты и стиля.

19 баров и ресторанов подготовили для гостей «Модной ночи» специальные коктейли и угощения. Столичные диджеи создадут непередаваемую музыкальную атмосферу.

Напомним, что фестиваль «Лето в Москве. Мода и красота» проходит с 5 по 9 июня на трех площадках в центре города — Тверской площади, Тверском бульваре и Патриарших прудах. Участники получат возможность показать свои коллекции, рассказать о себе и собственном бренде, гости же могут погрузиться в волшебный мир красоты и моды.