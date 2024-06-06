Горожан познакомят с волонтерством на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Каждый гость мероприятия получит возможность поучаствовать в социальных акциях, играх и познавательных акциях.

В первый день лета в столице стартовал городской фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он будет длиться 100 дней, побив мировой рекорд по продолжительности. Масштабную программу мероприятий помогал готовить волонтерский ресурсный центр.

«Этим летом горожане смогут провести время с пользой для себя и столицы на мероприятиях “Мосволонтера”. Их посвятят популярным направлениям добровольчества. У каждого будет возможность выбрать и попробовать то, что ему ближе. Также проведем интересные и творческие мастер-классы. Наши мероприятия продемонстрируют, что волонтерство — это целый мир, в котором каждый может совершать добрые дела», — уточнили в ресурсном центре.

За все время, пока будет проходить фестиваль, планируется организовать 400 мероприятий различной направленности. Посетителям предложат попробовать себя в качестве добровольцев. Например, каждый желающий сможет освоить навыки оказания медицинской помощи. Будут проведены мастер-классы по пошиву пледов для недоношенных детей. Любителям собак расскажут, как правильно ухаживать за животными в приютах.

Взрослые и юные гости фестиваля смогут поучаствовать в тематических квизах, настольных играх. Для детей организуют показы добрых и поучительных мультфильмов. Участие в мероприятиях бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

Основам добровольческой деятельности можно будет научиться в первой половине июня. Для всех желающих состоится игра «Москва и волонтеры». При выполнении заданий участники узнают, какие бывают формы и направления добровольческой работы.

На разных фестивальных площадках также будет проходить акция по сбору гуманитарной помощи и зоотоваров под названием «Москва помогает». Все неравнодушные жители и гости столицы могут принести в пункты приема сухие и влажные корма, наполнители для кошачьих туалетов, ошейники, шлейки для прогулок, лотки, пеленки, средства для дезинфекции медицинских и ветеринарных помещений.