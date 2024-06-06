Инвесторы в ТиНАО к 2027 году построят более 50 новых объектов образования

В ближайшие годы новые объекты образования появятся в шести районах ТиНАО.

В Троицком и Новомосковском административных округах до конца 2026 года планируется построить 58 образовательных учреждений. 56 объектов, возведенных за счет инвесторов, передадут городу. Новые здания также появятся и в других районах, а именно: Краснопахорский, Коммунарка, Внуково, Филимонковский, Троицк и Щербинка. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«К 2027 году в Троицком и Новомосковском административных округах появится 37 детских садов и 21 школа, 18 из которых рассчитаны более чем на одну тысячу детей. В прошлом году в ТиНАО построили 27 образовательных учреждений», – отметили в ведомстве.

В новых образовательных учреждениях планируется создать максимально комфортные условия для всестороннего развития детей. Для этого особым образом организуют предметно-пространственную среду. Ученики будут развиваться с учетом индивидуальных способностей.

«В детских садах оборудуют уютные групповые ячейки, залы для занятий, кружковые, кухни полного технологического цикла. В просторных помещениях установят окна с увеличенным остеклением, оборудуют удобные выходы на улицу, игровые площадки», — рассказали в столичном департаменте развития новых территорий.

Главная задача, которая стоит перед проектировщиками школьных зданий, заключается в формировании максимально комфортных условий для осуществления учебной и научно-исследовательской деятельности детей.

В каждом образовательном объекте будет место для занятий спортом, проведения мероприятий и приема пищи. Современные пищеблоки будут включать все, что необходимо для осуществления полного технологического цикла. Во дворах оборудуют спортивные площадки, высадят деревья и кустарники.

Отметим, что каждый год в ТиНАО строятся современные образовательные объекты. Возведение проводится за счет средств, которые заложены в Адресную инвестиционную программу города. Используются и средства инвесторов, которые заинтересованы в реализации программ по строительству образовательных объектов в столице.