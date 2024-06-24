Угощения на любой вкус предлагали гостям гастрономического фестиваля "Мороженое и сладости"

За пять дней мероприятия были реализованы тысячи порций варенья и различных лакомств.

На Тверском бульваре в период с 19 по 23 июня проходил гастрономический фестиваль под названием «Мороженое и сладости». За это время продано более 12,5 тысячи порций лакомств. Гостям предлагали попробовать сладкую вату, необычное варенье и сорбеты.

Гостям предлагалась продукция как крупных компаний, так и крафтовых производителей. Сладости на фестивальную площадку привезли из разных уголков страны. Были представители производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Удмуртии и других российских регионов.

После завершения гастрономического праздника были подведены итоги. Продано восемь тысяч порций мороженого, 650 банок варенья, 4,5 тысячи порций других сладостей.

Особой популярностью пользовались места продажи мороженого. Гостям предлагали попробовать более 80 видов этого угощения. Были представлены классические виды мороженого, а также ремесленные. Такое угощение готовится вручную небольшими партиями из свежего молока и сливок. Мастера добавляют в него сезонные фрукты, шоколад, орехи и другие наполнители.

Шоколад был представлен очень широко. На фестивале можно было приобрести авторские шоколадные фигурки, образцы бельгийского шоколада, конфеты, бомбочки с какао и маршмеллоу, пасты, драже, а также фрукты, ягоды, печенье, цукаты, мармелад и орехи в шоколаде.

Гостям предлагали попробовать и купить варенье из каркаде с лавандой, из жимолости, с кедровым орехом и из сосновой шишки, натуральные сиропы и джемы без сахара.

Для тех гостей фестиваля были подготовлены развлекательные мероприятия. Участники мастер-классов смогли составить меню, научиться придумывать сценарий для вечеринки. Для тех, кто любит творчество, провели обучающие занятия по созданию браслетов, брошей, очков-пончиков.

Участникам предложили научиться танцевать бачату и сальсу, джаз-фанк и хип-хоп. Работала также лаунж‑зона с настольными играми.

Отметим, что гастрофестиваль «Мороженое и сладости» проводился в рамках реализации проекта под названием «Лето в Москве». Он объединил все летние столичные мероприятия.