Гостей и жителей столицы приглашают в музей-заповедник "Царицыно" на выставку "Семья – душа России"

В экспозиции будут представлены шедевры из собраний самых известных отечественных музеев, а также работы победителей всероссийского художественного конкурса.

С 27 июня по 25 августа в музее-заповеднике «Царицыно» будет проходить выставка под названием «Семья – душа России». Событие в культурной жизни столицы приурочено к Году семьи, который объявлен в нашей стране. Основная тема экспозиции – родной дом, семья, родители.

На выставке планируется представить шедевры из собраний Государственной Третьяковской галереи, Русского музея, Ярославского музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, музея-заповедника «Царицыно» и других культурных учреждений со всей страны. Гости смогут увидеть картины Василия Максимова, Владимира Стожарова, Юрия Кугача, Виктора Иванова и других художников.

Особенностью выставки станет возможность увидеть работы победителей Всероссийского конкурса художников, объединенные единой тематикой «Семья – душа России». Картины отправляли и совсем юные живописцы, и опытные художники, и студенты творческих вузов.

В своих работах участники конкурса изобразили свое видение родительского дома, семейных традиций. Важно было показать все, что помогает человеку чувствовать уверенность и силу рода. Всего на суд жюри было отправлено более 1500 работ из всех регионов страны. Оргкомитет выбрал 175: 59 произведений профессиональных живописцев, восемь работ любителей, 13 произведений студентов высших художественных учебных заведений и 95 детских рисунков.

Посетители выставки также смогут своими глазами увидеть иконы XVI-XVIII веков, в том числе икона с образами православных святых Петра и Февронии Муромских, ставших символом Всероссийского дня семьи, любви и верности. Она экспонируется в процессе реставрации. В рамках экспозиции представлены семейные портреты, которые проведут гостя выставки от середины XIХ до середины ХХ века.

Особенностью выставки стало размещение конкурсных работ вместе с шедеврами признанных художников. Подобный формат позволяет сравнить видение профессионалов и любителей.