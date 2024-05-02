На 50 процентов завершено возведение новой школы в ТиНАО

Учреждение образования, строящееся по городской программе, обеспечит район новыми рабочими местами. Школа рассчитана на 1150 детей.

Наполовину готова школа, возводимая в поселении Московский в ТиНАО. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) на базе образовательного учреждения планируется создать свыше 140 рабочих мест. Об этом сообщает столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.

«Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50 процентов. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу», — уточнили в ведомстве.

Общая площадь строящегося объекта составляет 27 тысяч квадратных метров. В настоящее время специалистами проводится работа по монтажу инженерных систем, отделке внутри и снаружи. Завершение строительства запланировано на 2025 год. Объект социальной инфраструктуры будет включен в состав жилого комплекса «Саларьево парк».

Вместимость школы составит 1150 мест. Учреждение образования позволит не только решить актуальный вопрос с предоставлением рабочих мест. На базе школы планируется создать пространство для культурно-творческого развития подрастающего поколения. Планируется оборудовать кабинеты для занятий живописью, музыкой, научно-исследовательской деятельностью.

Напомним, что за последние четыре года реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда удалось достичь весомых результатов. Почти во всех районах города повысился интерес со стороны инвесторов. Правительство Москвы заключило более 90 соглашений, согласно которым предполагается строительство свыше 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В столичных районах появятся новые промышленные предприятия, крупные логистические комплексы, учреждения основного и дополнительного образования, объекты для занятий спортом и творчеством.

Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей. Благодаря этому появится более 210 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.