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В ТиНАО за год отремонтируют 115 многоквартирных жилых домов

В ТиНАО за год отремонтируют 115 многоквартирных жилых домов
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Специалисты приведут в порядок фасады, внутренние помещения. При работе будут использовать современные строительные технологии.

В рамках реализации столичной программы капитального ремонта в 2024 году планируется привести в порядок 115 домов. Все указанные строения расположены в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

На территории округов расположено большое количество населенных пунктов. Каждый из них застроен зданиями, которые были возведены не только по индивидуальным проектам, но и по типовым.

Самое старинное здание из всех строений, которые будут приведены в порядок в 2024 году, расположено по адресам: Десеновское поселение, 3-я Ватутинская улица, 4. Работы начнутся с фасада. Планируется расчистить и промыть открытые плоскости, покрыть стены влагозащитными и антигрибковыми составами, отремонтировать и окрасить поврежденные элементы. В подъездах будут проведены работы по обновлению входных групп, ремонту стен, потолков и напольных покрытий. На крыше рабочие поменяют кровельное покрытие, а при необходимости заменят деревянные элементы. На чердаке будут уложены плиты из минеральной ваты для того, чтобы сохранялась оптимальная температура и влажность.

Самое высокое здание в ТиНАО, которое будет отремонтировано в текущем году по программе капитального ремонта, расположено по адресу: Филимоновское поселение, поселок Марьино, 22. На объекте проведут комплексные фасадные работы. Для оформления внешних стен используют плитку маленького размера. Отметим, что специально для подобных строений современные специалисты разработали технологию, по которой обновление происходит с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках.

В рамках программы в 2024 году приведут в порядок и здание с самой большой площадью фасада из всех строений, которые включены в список. Специалисты обновят 7802 квадратных метров фасада дома, расположенного по адресу: Троицк, микрорайон В, 34. Кроме обновления внешних стен на данном объекте проведут замену элементов инженерных систем.

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2 мая 2024, 11:31
Кардашов Антон / АГН Москва / www.mskagency.ru
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