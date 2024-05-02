На фестивале "Пасхальный дар" начал работать благотворительный маркет

Все средства, вырученные от продажи вещей, будут переданы людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

На Тверской площади во все дни фестиваля «Пасхальный дар» будет работать благотворительный маркет. Принять участие в добром деле и помочь нуждающимся можно будет с 28 апреля по 5 мая.

В нарядных шале, которые украшены цветами и символами Пасхи, продаются сувениры, игрушки, текстиль, керамика и украшения. Большая часть товаров, реализуемых в рамках благотворительной акции, выполнена руками неравнодушных людей и подопечных некоммерческих организаций (НКО). Средства, вырученные от продажи товаров, будут направлены на нужды малоимущих семей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Фестиваль полюбился горожанам за возможность в доброй атмосфере познакомиться с московскими НКО: узнать о программах, сходить на мастер-класс или даже взять животное из приюта. Любой гость имеет возможность приобрести сувенир, сделанный с душой, который будет напоминать о светлом празднике. Покупая эти товары, можно быть уверенным, что средства от их продажи достигнут цели и помогут подопечным некоммерческих организаций», — пояснили в Комитете общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Продукцию для благотворительного маркета подготовили более 30 некоммерческих организаций. Помимо пасхальных угощений и сувениров НКО реализуют собственную продукцию с символикой. Гостям напоминают, что за один день изучить весь предлагаемый ассортимент будет трудно. Более того, продавцы сменяют друг друга, а предлагаемая продукция обновляется.

Напомним, что благотворительность – это одно из приоритетных направлений деятельности, осуществляемой правительством Москвы. Фестиваль «Пасхальный дар» проходит в столице уже в девятый раз. Каждый год тысячи гостей принимают участие в мастер-классах, благотворительных проектах.

В 2024 году в рамках фестиваля пройдет 1400 мастер-классов, инклюзивных спектаклей и благотворительных акций. Посетить мероприятия может любой неравнодушный гость или житель Москвы.