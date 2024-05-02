Более 250 тысяч кашпо с цветами сделают столицу еще красивее

Наиболее эффектные композиции можно будет увидеть на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах.

Для украшения Москвы в 2024 году подготовлено более 250 цветочных композиций. На улицах города появятся ампельные растения. В подвесных горшках можно будет увидеть петунии, бегонии, пеларгонии. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Напомним, что именно ампельные цветы наиболее эффектно смотрятся на городских улицах. Вьющиеся и ниспадающие побеги создают красивые вертикальные сады. Подобный тип озеленения удобно использовать для оформления арок, ограждений, фасадов зданий, входных групп. Ампельные цветы используют и для формирования объемных композиций

Ампельные растения начинают готовить задолго до того, как они появятся на улицах Москвы. Посев начинается в феврале-марте. На разных стадиях проращивания специалистами проводится обрезка молодых стеблей. Именно эта работа помогает сформировать пышную цветущую композицию, благодаря чему растение, высаженное на улице, смотрится эффектно и объемно.

Полив и подкормка растений проводится по строгому графику. В помещениях, где выращивают цветы для городских улиц, поддерживается определенный уровень влажности. Совокупность указанных факторов позволяет уже к маю получить красивые растения, которыми украшают улицы и парки в летний период.

Для посева чаще всего выбирают сорта цветов, которые способны расти в условиях городской среды. Они переносят и сильную жару, и дождливую погоду. Во время периода нахождения на улице уход за растениями не прекращается. Специалисты строго следят за состоянием цветов. Проводится их полив, прополка и, если есть необходимость, замена.

В новом сезоне на улицах Москвы можно будет увидеть белые, розовые и фиолетовые петунии, пеларгонию плющелистную, ипомею, вербену и бегонию клубневую. Самые эффектные вертикальные сады разместят в центре города, в том числе на Зубовской площади, в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах.