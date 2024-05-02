В рамках проекта "Московское долголетие" открыта уличная фотовыставка о связи поколений

Экспозиция под открытым небом демонстрирует примеры дружбы и совместных увлечений людей из разных поколений.

Фотовыставка включает 18 историй участников проекта «Московское долголетие». Снимки можно увидеть на Чистопрудном, Гоголевском, Тверском бульварах и в Екатерининском парке.

«В Год семьи мы создали фотовыставку, рассказывающую истории дружбы и совместных занятий разных поколений: бабушек, дедушек и их внуков. Многие герои выставки нашли новое хобби в проекте “Московское долголетие” и смогли увлечь этим внуков. Теперь внутри семей создаются творческие дуэты разных поколений, разновозрастные спортивные команды, развивается интеллектуальное соперничество. Общие интересы создают крепкие эмоциональные связи и позволяют лучше понимать друг друга, формируют уникальные семейные традиции», – пояснили в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Отмечается, что каждая история реальна. Например, участница проекта Елена Чарушина поделилась своим примером из жизни. Она счастливая бабушка троих внуков. Дети обожают проводить время вместе со старшим поколением семьи. На каникулах бабушка, дедушка и внуки вместе ходят в походы на байдарках, плотах. Зимой в выходные дни катаются на лыжах.

Проект «Московское долголетие» помог Елене Николаевне и ее супругу научиться основам видеомонтажа. После этого все путешествия и приключения сохраняются в семейном архиве. Женщина поделилась снимками, которые смогут увидеть гости фотовыставки.

Еще одним участником выставки стал активный член проекта «Московское долголетие» Владимир Поликарпов. Он организовал клуб любителей тенниса. Активный мужчина на собственном примере показывает, что спорт – это хорошо. Трое внуков вместе с дедушкой играют в шахматы, занимаются самбо, карате и пополняют семейную коллекцию призов и медалей, полученных на соревнованиях.

Всем, кто хотел бы стать участникам проекта «Московское долголетие», следует обратиться в ближайший центр. Для продвинутых бабушек и дедушек открыта электронная запись в режиме онлайн.