На Арбате открылась выставка, посвященная Василию Лановому

Гости мероприятия получат возможность увидеть архивные фотографии любимого артиста. На снимках Василий Лановой в образах, знакомых по фильмам и спектаклям.

Фотовыставка, посвященная творческому пути народного артиста СССР Василия Ланового, открылась на Арбате. Мероприятие приурочено к 90-му дню рождения актера. Гости смогут увидеть фотографии актера. На снимках запечатлен и творческий путь, и общественная активность Василия Ланового.

Фотографии отражают период с 1954 года. Снимки были взяты из архивов Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, Госфильмофонда России и других источников.

Посетители увидят на фотографиях, как артист работал на сцене театра. Например, примерял на себя образы Фортинбраса из «Гамлета», Цезаря из «Антония и Клеопатры», Дон Жуана из «Маленьких трагедий». Работа в кино принесла Василию Лановому любовь зрителей не только в стране, но и за рубежом. Его роли помнят тысячи, образы навсегда останутся в истории кино. Среди них — мужественный и романтичный капитан Грэй из фильма «Алые паруса», красавец-граф Вронский из «Анны Карениной», ветреный Анатоль Курагин из «Войны и мира», отважный Иван Варавва из легендарных «Офицеров».

На выставке отдельным блоком представлены фотографии, которые связаны с активной общественной деятельностью Василия Ланового. Он был одним из лидеров движения «Бессмертный полк» и организатором патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!».

Стихи о войне, которые читал Василий Лановой на концертах, встречах, всегда становились знаковым событием. Актер вкладывал в строки душу, передавая эмоции слушателям. К сожалению, актера не стало в 2021 году, но его дело живет, память о нем сохраняется.

Экспозиция, расположенная под открытым небом, будет работать до 2 июня 2024 года. Она находится на Арбате напротив Театра имени Евгения Вахтангова. Посетить фотовыставку может каждый желающий. Реализация проекта проведена столичным Департаментом культуры и Московской дирекцией массовых мероприятий. Выставка помогает развиваться национальному проекту «Культура».