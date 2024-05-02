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Новый сезон проекта "Московский завтрак на верандах" объединит все округа столицы

Новый сезон проекта "Московский завтрак на верандах" объединит все округа столицы
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В гастрономическом проекте принимают участие десятки заведений. В кафе и рестораны приглашаются гости и жители Москвы.

В столице стартовал новый сезон гастрономического проекта «Московский завтрак на верандах». Он продлится до конца мая 2024 года, уточнили в мэрии Москвы.

«В этом сезоне к проекту присоединилось рекордное количество участников за всю его историю — больше 750 заведений. Попробовать московский завтрак на верандах приглашают рестораны высокой кухни, кофейни, сетевые и семейные кафе. Программа объединяет все округа столицы и десятки гастрономических концепций», — сообщает мэрия столицы.

Гастрономический проект предполагает наличие в московских заведениях общественного питания особых утренних сетов. Чаще всего они состоят из трех-четырех блюд. В меню есть предложения на любой вкус и кошелек. Гостям предлагают каши, сырники, ароматную выпечку, омлеты, ветчину, яйца и многое другое.

Некоторые рестораны из числа участников проекта предлагают посетителям попробовать на завтрак что-то необычное. Например, картофельный хашбраун с лососем, шакшуку или вафли с миксом зелени, креветками и вялеными томатами. Отличным дополнением для вкусного завтрака может стать напиток. Столичные кафе предлагают и кофе с грецким орехом, и травяной чай, и лимонад, приготовленный по рецепту наших бабушек. Каждый гость сможет или насладиться любимым угощением, или позавтракать любимыми блюдами.

Определить, какое заведение принимает участие в гастрономическом проекте, просто. На дверях кафе и ресторанов размещена специальная наклейка, на которой имеется вся необходимая информация и о факте участия, и об актуальности предложения и длительности акции.

Напомним, что в первый раз гастрономический проект под названием «Московский завтрак» был проведен на каникулах в канун 2023 года. На предложение принять участие дали согласие 350 ресторанов и кафе. Жители и гости столицы оценили идею по достоинству. После этого было принято решение продолжать проводить гастрономический проект в разные сезоны.

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2 мая 2024, 11:34
Кирилл Зыков / АГН Москва / www.mskagency.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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