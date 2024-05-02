Готовность строящейся школы в ТиНАО составила уже 50 процентов

Учебное заведение рассчитано на 1150 мест. Школьники также получат возможность посещать дополнительные занятия по шахматам, живописи и музыке.

Новая школа, которая строится в поселении Московский в ТиНАО, готова на 50%. После того, как все работы на объекте будут завершены, учебное заведение введут в эксплуатацию. Вместимость школы составляет 1150 мест. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) планируется создать 140 рабочих мест. Об этом сообщает столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики.

«Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50 процентов. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу», – пояснили в ведомстве.

Общая площадь новой школы составит 27 тысяч квадратных метров. В настоящее время на объекте проводятся внутренние отделочные и фасадные работы. Специалисты монтируют инженерные системы. Завершение строительства учебного заведения запланировано на 2025 год. Школа будет включена в состав жилого комплекса под названием «Саларьево парк».

Новое учебное заведение не только поможет обеспечить жителей района рабочими местами, но и предоставит детям возможность получать дополнительное образование. В школе предусмотрено обустройство специализированных кабинетов, лабораторно-исследовательских комплексов. Появятся пространства для занятий юных художников, шахматистов и музыкантов.

Стоит отметить, что за четыре года реализации программы стимулирования создания МПТ она охватила почти все районы города. Правительство Москвы заключило уже около 100 соглашений. Согласно достигнутым договоренностям, предполагается строительство свыше 4,5 миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Планируется, что в развитие города и создание МПТ будет привлечено свыше 1,4 триллиона рублей, благодаря чему появится 210 тысяч новых рабочих мест.