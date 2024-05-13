Сезон корюшки открывается на рыбном рынке "Москва – на волне"

Посетителям предлагают приобрести рыбу, выловленную в акватории Ладожского озера.

На рыбном рынке «Москва – на волне» стартует сезон корюшки. Для гостей уже подготовлено три тонны рыбы. На прилавках есть и свежая, и копченая, и вяленая корюшка.

Рыба выловлена в разных частях Ладожского озера. Чаще всего рыбакам улыбается удача в местах, где реки впадают в озеро. Именно сюда корюшка устремляется для продолжения рода. Рыбку рекомендуют употреблять в том виде, который больше всего нравится. Ее можно запекать, мариновать, коптить, вялить. Часто встречается рекомендация по обжариванию рыбки в масле. Любители такого угощения утверждают, что еще вкуснее будет та корюшка, которую перед жаркой предварительно посолили и обваляли в муке.

Праздник корюшки является традиционным мероприятием для Северной столицы. Его отмечают в первой половине мая. Это событие берет свое начало с петровских времен: в 1708 году по указу императора был проведен первый праздник, посвященный корюшке. С того времени добрая традиция полюбилась жителям и гостям города, а также была перенята другими регионами страны.

На рыбном рынке «Москва – на волне» различные акции, приуроченные к особым датам, всегда пользуются повышенным спросом. Например, во время празднования Масленой недели покупатели приобрели более двух тысяч банок красной икры. В сезон корюшки на рынке также ожидается повышенный спрос.

Напомним, рыбный рынок «Москва – на волне» открылся осенью 2023 года. На прилавках представлена рыба, морепродукты из трех океанов и 13 морей, омывающих Российскую Федерацию. Общая площадь рынка составляет три тысячи квадратных метров. Для того, чтобы покупателям было комфортно, имеется определенное зонирование. На территории есть торговые ряды как с привычными, так и с редкими видами рыб и морепродуктов. Отдельно расположена зона хранения продукции с разными температурными режимами.

На рынке «Москва – на волне» также расположены фуд-корты, студия мастер-классов и лаборатория. Важно подчеркнуть, что вся реализуемая продукция проходит обязательный ветеринарный контроль перед тем, как попасть на прилавок.