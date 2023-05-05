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Пятница 5 мая

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На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход

На Новостроевской улице в Щербинке построят подземный переход
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Объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году

Под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в Щербинке построят подземный пешеходный переход. Объект возведут на участке между станциями Щербинка и Остафьево, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, пешеходные переходы строятся в разных частях города на наиболее опасных участках. Это позволяет обеспечить комфортное передвижение, отметил один.

Один из опасных участков расположен в Щербинке. Благодаря подземному переходу местные жители смогут с комфортом переходить железную дорогу.
Переход возведут на Новостроевской улице в районе дома номер 8. Он будет вести на Железнодорожную улицу.

Загрутдинов уточнил, что подготовительные работы уже начались. Строители устанавливают городок и монтируют ограждения площадки.

"Планируется открыть переход для москвичей в 2024 году", – уточнил глава столичного департамента.

Длина перехода составит 86 метров. Объект оборудуют тремя лестничными сходами. Маломобильные граждане смогут воспользоваться двумя лифтами.

На верхние и нижние площадки нанесут сигнальные полосы желтого цвета. На всем протяжении тоннельной части перед площадками лестничных спусков уложат тактильные плиты. На лестничных сходах установят поручни из нержавеющей стали.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы в районе Нагатинский Затон построят дорогу местного значения в рамках программы реновации. Проектом предусмотрено возведение участка более 200 метров между улицами Якорная и Речников. Там обустроят тротуары, парковочные места, велосипедную дорожку, нерегулируемые пешеходные переходы.

Для безопасности пешеходов установят пониженный бортовой камень и уложат наземные тактильные указатели в местах сопряжения тротуаров и наземных переходов. На завершающем этапе работ пройдет озеленение прилегающей территории.

Напомним, что продолжается строительство надземного перехода через Дмитровское шоссе и пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1). Объект обеспечит удобную связь между улицами Всеволода Вишневского и поликлиникой на улице Яблочкова. Переход планируется сдать в третьем квартале 2023 года.

5 мая 2023, 17:12
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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