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Среда 3 мая

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Реставрация дореволюционного здания в Замоскворечье завершается

Реставрация дореволюционного здания в Замоскворечье завершается
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В Москве восстанавливают ветхие строения.

С 2020 года специалисты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявляют ветхие постройки и составляют планы по их дальнейшему восстановлению. Городские структуры сотрудничают с пользователями и собственниками таких зданий для эффективной работы.

Так, благодаря такому взаимодействию в центре Москвы восстановлено еще одно ветхое здание – в 1-м Щипковском переулке (16 ст1). Это двухэтажная кирпичная постройка в Замоскворечье, которая находилась в неудовлетворительном состоянии и имело неприглядный вид.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что это здание построено в 1917 году. Его площадь составляет примерно 620 квадратных метров.

"Наши специалисты совместно с правообладателем объекта согласовали проведение соответствующих работ. При этом для возвращения зданию вида, максимально близкого к исходному, он восстанавливал его в соответствии с имеющимися историческими материалами", – сообщил Бобров.

Фасад здания уже восстановлен, а внутри работа близится к завершению.

Ранее сообщалось о планируемом ремонте в старинном доходном доме, находящемся в Замоскворечье. По данным пресс-службы фонда капремонта Москвы, имеется в виду четырехэтажный дом на Малой Пионерской улице (21 ст1). Здание было построено в 1914 году по проекту архитектора Андрея Хомко.

Заместитель гендиректора фонда Владимира Кожиченкова отмечал, что данный дом известен свои "изящным портретом". Перед капремонтом был разработан уникальный проект, а еще подобраны качественные отечественные материалы и технологии. "Совсем скоро мастера бережно начнут приводить в порядок шедевр архитектуры", – сообщил Кожиченков.

Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подъезды дома, заменят инженерные системы. Запланированы масштабные работы.

Замоскворечье – один из самых узнаваемых районов Москвы. Здесь располагаются 16 знаковых культурно-исторических объектов, красота которых впечатляет как москвичей, так и туристов. Город делает все, чтобы такие здание были в хорошем состоянии.

21 апреля 2023, 18:16
Фото: www.mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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