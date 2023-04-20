Жителей Москвы старше 55 лет приглашают на городской турнир по бильярду

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Среда 3 мая

16:00"Уйдет вслед за ними": кого зовут покойники Зайцев и Юдашкин 15:40Похороны в Москве: Пугачеву доставили из Израиля после страшной новости о смерти 15:20"Нами манипулируют": почему друзья и родные высасывают энергию 15:00"Операция является ювелирной": застрявшему задом Киркорову отрезали болтающийся стыд 14:40Ничего не соображал и почти не двигался: щемящие предсмертные кадры ухода Зайцева 14:22Врачи не успели: Алексея Панина не стало в Израиле 14:06"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой 13:40"Сделал все, что мог": объявлено о завершении карьеры Димы Билана 13:20"Не выдержал организм": Резко побелевший Винокур отправился на небеса 13:00Вдали от обезумевшей толпы: печальные новости о похоронах Зайцева 12:40Развод тяжело ранит: Чумаков отверг пузатую Ковальчук ради губастой фанатки 12:20"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину 12:00Замешаны чиновники? Черные риелторы придумали новую схему обмана 11:40"Я должна разорвать эту связь": Муцениеце разрыдалась из-за ребенка Прилучного и Брутян 11:20Адептам Чубайса жестко дали по рукам: готовится новый запрет 11:00"И этому дала": Мужик засунул головку между ног раскоряченной Волочковой под камерой 10:34К девочкам дышал ровно: о браке по расчету стало известно только после смерти Юдашкина 10:26Баснословная сумма: сколько Самойлова и Джиган вбухали в роскошное жилье 10:00"Замечательный прием": заглянувший к Пугачевой Панин вылизал язычком нежную дырочку 09:40Анастасию Заворотнюк окружила толпа: скончалась звезда сериала "Моя прекрасная няня" 09:20"Хочет еще детей": Напускавший в пробирку Петросян осчастливил молодую жену 09:00"Бездомный алкаш": Кравец пристыдила родных за издевательство над трупом бедолаги Зайцева 08:40"Состоит из лозунгов и подмены понятий": наваливший в штаны SHAMAN вышел в люди с душком 08:20Тело не хотят показывать: Объявившегося покупателя замка Пугачевой стерли с лица земли 08:00В Новой Москве растет доля жилья с отделкой 06:10Почему власти решили раздать деньги россиянам: объяснил эксперт 04:24"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия 02:13Две трети россиян верят в рост цен на жилье 01:07"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену 00:04"У меня герпес": мерзкий поцелуй Олешко с мужиком вызвал оторопь 22:00Ефремов о патриотизме в шоу-бизнесе: Важно не превращаться в крыс 21:20Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка 21:00"Раз – и ушел!": почему смерть тяжелобольного Юдашкина стала потрясением для страны 20:40"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью 20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Жителей Москвы старше 55 лет приглашают на городской турнир по бильярду

Жителей Москвы старше 55 лет приглашают на городской турнир по бильярду
16

Соревнование пройдет в центрах московского долголетия.

Конечно, Москва – это современный многомиллионный мегаполис с развитыми информационными технологиями и высоким уровнем жизни. Однако российская столица привлекает внимание и дает множество перспектив не только молодым людям, но и горожанам так называемого серебряного возраста. В частности, в городе действуют центры московского долголетия.

Они организованы в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни москвичей уважаемого возраста. Данные центры помогают представителям старшего поколения расширить свои возможности и оставаться в постоянном взаимодействии с социумом.

Специалисты центров московского долголетия ставят перед собой задачу максимально задействовать возрастных граждан в мероприятиях культурной, образовательной, спортивной и других сфер, а также погрузить своих подопечных в насыщенную жизнь города. Сегодня в столице работают более 70 центров, а в текущем году планируется открыть их в каждом районе.

К слову, одним из самых популярных направлений деятельности посетителей центров московского долголетия является бильярд, поэтому власти решили запустить среди граждан старше 55 лет масштабный городской турнир и приглашают всех желающих принять в нем участие.

Как рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, турнир по бильярду для старшего поколения в столице проводится не впервые. В 2022 году соревнование привлекло внимание полутора тысяч горожан.

"Бильярд является одним из наиболее популярных направлений среди активистов центров московского долголетия, поэтому в этом году мы планируем побить собственный рекорд. У нас предоставлены прекрасные возможности для любителей этой игры: во всех центрах установлены бильярдные столы, во многих — это лучшие профессиональные 12-футовые бильярды", — подчеркнул чиновник.

Желающие принять участие в турнире могут направлять заявки до 10 мая, а уже 11 мая стартуют отборочные игры. Соревнование пройдет в три этапа: районный, окружной и городской. Финал городского турнира состоится в конце июня в центре московского долголетия "Сокольники". Оценивать участников будут профессиональные спортсмены.

20 апреля 2023, 14:12
Фото: Тихонова Пелагия / Агентство "Москва"
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

В Москве будут введены в эксплуатацию три новых образовательных объекта

В Москве будут введены в эксплуатацию три новых образовательных объекта
Завершено строительство школы и двух детских садов. Власти Москвы прикладывают огромные усилия для развития системы образования.

Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе Москвы

Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе Москвы
Новостройка будет занимать площадь 21,8 тысячи кв.м. Столичные власти продолжают семимильными шагами реализовывать масштабную программу реновации, старт которой в 2017 году дал мэр Москвы Сергей Собянин.

На улицах Малая Тульская и Паперника построили дома по реновации

На улицах Малая Тульская и Паперника построили дома по реновации
В Москве продолжается первый этап программы реновации. К концу года для переселенцев возвели еще два дома. Один из домов находится на улице Паперника в Рязанском районе.

В Новой Москве построят дорогу районного значения

В Новой Москве построят дорогу районного значения
Проект предусматривает установку автобусных остановок, организацию парковки для большегрузов, а также карманов для транспортных средств и стоянки для такси около железнодорожной платформы "Остафьево". Темпы развития столичной транспортной системы просто впечатляют.

В Москве по программе реновации за год ввели в эксплуатацию 45 домов

В Москве по программе реновации за год ввели в эксплуатацию 45 домов
26 зданий уже переданы под расселение. Новое жилье появилось в 32 районах города, входящих в 11 административных округов. Власти Москвы уверенными темпами продолжают реализацию масштабной программы реновации, которую еще пять лет назад запустил глава столичного региона Сергей Собянин.

Выбор читателей

02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 02/05ВтрЗапретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 02/05Втр"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 02/05Втр"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений