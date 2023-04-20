Жителей Москвы старше 55 лет приглашают на городской турнир по бильярду

Соревнование пройдет в центрах московского долголетия.

Конечно, Москва – это современный многомиллионный мегаполис с развитыми информационными технологиями и высоким уровнем жизни. Однако российская столица привлекает внимание и дает множество перспектив не только молодым людям, но и горожанам так называемого серебряного возраста. В частности, в городе действуют центры московского долголетия.

Они организованы в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни москвичей уважаемого возраста. Данные центры помогают представителям старшего поколения расширить свои возможности и оставаться в постоянном взаимодействии с социумом.

Специалисты центров московского долголетия ставят перед собой задачу максимально задействовать возрастных граждан в мероприятиях культурной, образовательной, спортивной и других сфер, а также погрузить своих подопечных в насыщенную жизнь города. Сегодня в столице работают более 70 центров, а в текущем году планируется открыть их в каждом районе.

К слову, одним из самых популярных направлений деятельности посетителей центров московского долголетия является бильярд, поэтому власти решили запустить среди граждан старше 55 лет масштабный городской турнир и приглашают всех желающих принять в нем участие.

Как рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, турнир по бильярду для старшего поколения в столице проводится не впервые. В 2022 году соревнование привлекло внимание полутора тысяч горожан.



"Бильярд является одним из наиболее популярных направлений среди активистов центров московского долголетия, поэтому в этом году мы планируем побить собственный рекорд. У нас предоставлены прекрасные возможности для любителей этой игры: во всех центрах установлены бильярдные столы, во многих — это лучшие профессиональные 12-футовые бильярды", — подчеркнул чиновник.



Желающие принять участие в турнире могут направлять заявки до 10 мая, а уже 11 мая стартуют отборочные игры. Соревнование пройдет в три этапа: районный, окружной и городской. Финал городского турнира состоится в конце июня в центре московского долголетия "Сокольники". Оценивать участников будут профессиональные спортсмены.