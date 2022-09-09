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Топ-5 самых популярных станций МЦК

Топ-5 самых популярных станций МЦК

"Нижегородская" – самая популярная станция Московского центрального кольца (МЦК).
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Шесть лет назад в День города в столице запустили МЦК. Этот вид общественного транспорта оказался весьма популярным и востребованным – как и метрополитен. В среднем каждый день на МЦК совершается свыше полумиллиона поездок.

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Наиболее востребованными станциями являются те, откуда можно совершить пересадку на метро или один из Московских центральных диаметров (МЦД). Самой популярной станцией является "Нижегородская", где есть пересадки и на метро, и на МЦД. В будни ей пользуются в среднем свыше 47 тысяч человек.

Топ-5 самых популярных станций Московского центрального кольца

МестоСтанция МЦКСреднее количество пассажиров в суткиПересадка
1"Нижегородская"47 тысячНекрасовская линия метро, в будущем – БКЛ и МЦД-3
2"Площадь Гагарина"41,7 тысячиКалужско-Рижская линия метро
3"Ростокино"37,3 тысячиЯрославское направление железной дороги
4"Ботанический сад"29,3 тысячиКалужско-Рижская линия метро
5"Кутузовская"28,1 тысячиФилевская линия метро, в будущем – МЦД-3

В последние годы на МЦК был обновлен подвижной состав, сокращен интервал движения поездов до четырех минут в часы пик и внедрены современные пассажирские сервисы московского транспорта.

Например, недавно на всех станциях МЦК запустили систему Face Pay в тестовом режиме. Этот сервис позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица. Ни в одном городе мира в таком масштабе не работает эта система, как в Москве.

У пассажира, оказавшегося перед турникетом, есть выбор: оплатить проезд картой "Тройка", билетом "Единый", банковской картой или воспользоваться сервисом Face Pay. Турникеты с оплатой по биометрии отмечены черным стикером.

Московское центральное кольцо включает в себя 31 станцию, 26 пересадок на разные станции метро и 10 – на девять железнодорожных направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-2.

Кстати, 31 станция будет и у Большой кольцевой линии метро, строительство которой скоро завершится. О том, как продвигаются работы на новых, но пока еще не открытых станциях самого большого метрокольца в мире, ранее писали "Дни.ру".

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2022, 21:45 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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