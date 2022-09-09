В Москве открылась обновленная развязка МКАД с Осташковским шоссе

Работы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершились, как и говорили власти ранее, к сентябрю 2022-го.

Большое транспортное событие на северо-востоке Москвы. Там для движения открылась развязка МКАД с Осташковским шоссе. Этого ждали около миллиона человек, которые живут рядом и в подмосковных Мытищах. Теперь автомобили в этом районе поедут быстрее.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, построены уже две эстакады-съезды и обновлены существующие. МКАД расширили до восьми полос на пересечении с Осташковским шоссе, чтобы потоки транспорта не пересекались. Само шоссе тоже стало шире на одну полосу, как и Осташковская улица.

Проехать развязку на автомобиле можно будет примерно на пять минут быстрее. Пассажиры городского транспорта сэкономят 20-30% времени на поездке.

"По лестницам на развязке пешеходы могут спуститься к ближайшим улицам и торговым центрам. Кроме того, построили надземный переход через Осташковскую в районе дома № 30", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Благодаря новой развязке должна улучшится транспортная доступность Северного и Южного Медведкова, Бибирева, Лианозова, Отрадного, Лосиноостровского, Бабушкинского районов и Мытищ.

Стоит отметить, что реконструкция завершилась вовремя. Еще несколько лет назад столичные власти говорили, что работы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе окончатся к осени 2022 года.

Одной из приоритетных задач города, по словам Сергея Собянина, остается комплексное обновление МКАД. За последние 10 лет на данной магистрали обновили и построили 19 развязок. Еще три – на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей, а также с улицей Верхние Поля – находятся пока в работе.

Кстати, несколькими днями ранее открылось движение по новому путепроводу над МКАД – возле пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Раньше на этом участке было четыре полосы, а теперь их шесть. Строительство путепровода заняло всего восемь месяцев, хотя до этого считали, что на это потребуется больше времени. Этот проект является частью реконструируемой транспортной развязки. Реконструкция полностью завершиться в 2023 году.