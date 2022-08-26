Костя Иночкин, Тарковский и хоррор столетней давности: что ждет москвичей на акции "Ночь кино"

Что подготовили к "Ночи кино" учреждения культуры Москвы – в материале "Дни.ру".

В Москве 27 августа 2022 года в День российского кино пройдет акция "Ночь кино". К ней присоединятся свыше 120 площадок. Все мероприятия в рамках акции пройдут бесплатно, однако для посещения некоторых необходима предварительная регистрация.

Основная программа "Ночи кино" посвящена 95-летию Эльдара Рязанова. В кинотеатре "Художественный" состоится концерт с песнями из фильмов режиссера, а сеть "Москино" и музей-заповедник "Коломенское" покажут картины знаменитого кинодеятеля.

На 27 августа запланированы показы популярных отечественных фильмов 2022 года: "Чемпион мира" Алексея Сидорова и "Пара из будущего" Алексея Нужного. Эти ленты можно посмотреть в 80 учреждениях культуры: двух музеях, 39 культурных центрах, 32 библиотеках и семи парках. С расписанием можно ознакомиться на сайте mos-razvitie.ru.

В 12:00 в амфитеатре парка "Ангарские пруды" начнут показывать выпуски журнала "Веселая карусель", в на 14:00 запланирован сеанс фильма Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" о Косте Иночкине.

К 16:00 в культурном центре "ЗИЛ" ждут всех желающих на просмотр полнокупольного фильма "В глубины Вселенной", в котором рассказывается об истории изучения космоса. В 17:00 начнется лекция режиссера Даниила Деведжиева. Он расскажет о современном кинопроизводстве.

К 18:00 горожан приглашают на лекцию драматурга Алексея Зотова "Как писать и снимать комедии", а к 20:00 – на просмотр фильма Льва Кулешова 1926 года "По закону" (16+).

В галерее "Печатники" состоятся показы нескольких кинолент: немой комедии Сергея Комарова 1927 года "Поцелуй Мэри Пикфорд", драмы Евгения Карелова 1968 года "Служили два товарища". Для посещения необходимо зарегистрироваться.

В 14:00 в библиотеке №227 начнется мастер-класс по актерскому мастерству, а в 19:00 – лекция руководителя творческой группы "Gараж" Екатерины Безруковой "Из мафии в героев". Она расскажет о создании комиксов.

С 17:00 до 19:00 на центральной поляне Воронцовского парка будут проходить открытые уроки по силуэтной живописи. После них состоится творческая встреча с актером и режиссером Тимофеем Уховым. В 19:30 начнется концерт Дмитрия Юртаева. Он исполнит песни из популярных кинофильмов.

В 19:00 можно посетить фестиваль художественных и анимационных фантастических фильмов. В Музее космонавтики на ВДНХ для детей пройдут показы картин "Союзмультфильма" о космосе, пришельцах и приключениях. Взрослые же могут посмотреть фильм Ирины Поволоцкой и Михаила Садковича "Таинственная стена".

Галерея "Пересветов переулок" на 27 августа запланировала показ фильма Андрея Тарковского "Солярис". Там же состоится лекция куратора галереи Александра Киселева. Начало в 20:00. Перед посещением необходимо зарегистрироваться по телефону +7 495 675-22-28.

В галерее "Ходынка" к 17:00 ждут любителей хорроров на просмотр ленты Пауля Лени 1927 года "Кот и канарейка" и немого фильма ужасов Роберта Вине 1924 года "Руки Орлака". Регистрация на сеансы осуществляется на сайте Timepad.

В филиале Музея Москвы на Зубовском бульваре (дом 2, строение 7) пройдет квест "Средневековая Москва в кино". Участники совершат импровизированное путешествие по столице XVI века, узнают, как жили горожане того времени, и ответят на вопросы, вспомнив популярные фильмы советских лет.

В филиале на Садовом кольце (проспект Мира, дом 14, строение 10) уже 28 августа в 19:00 начнется лекция "Московское метро в кино", зарегистрироваться на котором можно на сайте музея Москвы.

В парке "Кузьминки" можно будет посмотреть фильм 2020 года "Долгая терапия неизбежна". Начало в 19:00 в актовом зале. После показа пройдет встреча с режиссером картины Юлией Горбачевской, композитором Викторией Поповой и исполнительницей одной из главных ролей Анастасией Федоровой.

Кинопоказы состоятся и в Московском зоопарке. В 20:00 начнут показывать фильмы "Большое путешествие больших панд" (про жизнь панд зоопарка Жуи и Диндин до приезда в Москву) и "Слизень-завоеватель" (об огородном вредителе, который был завезен в Россию несколько лет назад).