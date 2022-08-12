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13 августа в московских парках отметят День физкультурника

13 августа в московских парках отметят День физкультурника

Какие мероприятия пройдут в парках Москвы в эту субботу – в подборке "Дни.ру".
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В России отмечают День физкультурника каждую вторую субботу августа. В 2022 году этот праздник выпал на 13 августа. Столичные власти подготовились к этому дню. Они запланировали множество мероприятий, для посещения некоторых необходима предварительная регистрация.

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Так, в саду имени Баумана пройдет фитнес-тренировка с профессиональным инструктором Ильей Ларионовым. Можно будет сделать упражнения на грудные, спинные мышцы, прокачать пресс и ноги, увеличить силу и координацию движений. Начало в 15:00 на спортплощадке сада. Перед посещением нужно зарегистрироваться.

В саду "Эрмитаж" проведут функциональную кардиотренировку Bodycombat. Она основана на комплексах и упражнениях боевых искусств. Также пройдет танцевальная тренировка Move Up. Эта основана на базовых танцевальных стилях. Посетить могут желающие подтянуть мышцы и улучшить координацию, развить силу и выносливость. Занятия будут идти с 18:00 до 20:00.

Мастер-класс по баскетболу для начинающих начнется в 15:00 в парке "Горка". Тренировка пройдет на баскетбольной площадке. Там покажут пришедшим множество игровых и разминочных упражнений, после чего проведут товарищеские игры в формате "три на три".

Эстафеты, конкурсы, подвижные и спортивные игры запланированы в парке у прудов "Радуга". Мероприятие будет проходить с 11:00 до 15:00 возле Большого Графского пруда.

Ждет гостей и парк "Дубки", где начнется тренировка по капоэйре. Всех желающих приглашают на центральную площадь к 13:00. Посетителям не стоит забывать о спортивной одежде и обуви, которые очень нужны для занятий.

К слову, там же в 14:30 пройдет мастер-класс по современным танцам. Его проведет педагог школы хореографии "Танцевай" центра культуры и творчества "Нега". Любители танца разучат базовые движения и связки, а также, конечно, зарядятся энергией.

В парке "Сокольники" тоже запланирована программа. Там состоится экскурсия "Старт дают Сокольники", посвященная истории появления в парке первых "спортсмэнов" на рубеже XIX-XX веков, а позднее – советских граждан, которые занимались массовыми видами спорта. Посетителям расскажут о снесенном стадионе Центрального дома Красной армии и советском прокате лыж. Начало в 14:00. Для посещения необходима регистрация.

Парк "Ангарские пруды" готовит забег в рамках проекта "Бег в парке". Там каждую субботу собираются москвичи, желающие пробежать "пятерку". Любителей здорового образа жизни ждут к 8:45. Старт – у лодочной станции большого пруда.

В парке "Ходынское поле" проведут мастер-класс по езде на роликовых коньках. Занятие пройдет на центральном променаде с 17:00 до 18:00.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Ю. Иванко / www.mos.ru
Автор: 12 августа 2022, 18:05 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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