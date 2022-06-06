Собянин сообщил о завершении самых сложных работ на станции БКЛ "Печатники"

Строительство БКЛ продолжается. Линия замкнется скоро, осталось завершить работы на девяти станциях. Когда метрокольцо запустят, оно будет самым длинным в мире. Ожидается, что оно разгрузит действующие линии и сэкономит пассажирам время в пути.
Все радиальные направления метро будут пересекаться с БКЛ. Почти все станции большого кольца станут пересадочными. Весьма сложная работа сейчас ведется на месте будущей станции "Печатники". Там появится крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) юго-восточной части Москвы. В том районе проходит Люблинско-Дмитровская линия и второй Московский центральный диаметр (МЦД-2).
Мэр Москвы Сергей Собянин, посетив место строительства ТПУ, отметил, что из-за очень сложных технологических условий пришлось остановить движение на Люблинско-Дмитровской линии. Осуществлялась проходка не только над действующей веткой, но и под ней.
"Здесь действующие пути железной дороги — будущая станция МЦД-2, ведется строительство Юго-Восточной хорды, то есть сложнейшая вообще строительная площадка. Тем не менее строителям удалось за четыре дня осуществить все необходимые работы. Ювелирная, очень сложная технологически работа завершена. Теперь вся БКЛ практически работает в режиме, когда не надо останавливать движение на радиальных направлениях", – сказал градоначальник.
Кстати, когда станция "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии была закрыта, на ней отремонтировали эскалаторы и связанные с управлением движения и сигнализацией узлы.
На данный момент восточный участок БКЛ протяженностью 10,7 километра (станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики") готов почти на 70%. Строительно-монтажные работы на станции "Печатники" планируется завершить в конце 2022 года.
Напомним, будущая станция "Печатники" откроется в одноименном районе Москвы – на пересечении улиц Гурьянова и Шоссейной. Станция будет иметь два вестибюля. Прилегающую территорию благоустроят. Например, появятся подземный пешеходный переход через улицу Гурьянова и современные остановки наземного транспорта. Рядом построят торгово-развлекательный комплекс с наземным паркингом.