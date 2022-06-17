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В Москве отремонтируют два подземных пешеходных перехода

В Москве отремонтируют два подземных пешеходных перехода

Капремонт пройдут переходы в Донском районе ЮАО и в районе Коньково ЮЗАО.
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Власти российской столицы прикладывают большие усилия для развития городской транспортной системы. Сегодня все административные округа и районы Москвы объединяет разветвленная сеть как маленьких дорог, так и больших автомагистралей. Разумеется, приоритетом для властей остается в первую очередь безопасность водителей и пешеходов, а также доступность инфраструктуры и свободные транспортные потоки.

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Для удобства местных жителей на всей дорожной сети работают безопасные пешеходные переходы. Они проходят как по автомагистралям, так и над и под ними. Естественно, периодически объекты дорожной инфраструктуры проходят обновление.

Ни для кого не секрет, что еще пару десятилетий назад заходить во многие из переходов было просто некомфортно, однако теперь их капитальный ремонт ведется на постоянной основе. Причем, данные объекты не просто приводят в презентабельный вид, но и оснащают самыми современными системами безопасности и мониторинга.

Вскоре Москве отремонтируют еще два подземных пешеходных перехода. Они Севастопольском шоссе. Капитальный ремонт пройдут объекты дорожной инфраструктуры в Донском районе ЮАО и в районе Коньково ЮЗАО. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, в Южном административном округе работы проходят недалеко от дома №1 по Севастопольскому проспекту. А в Юго-Западном административном округе капремонт ведется около дома №54Б по Севастопольскому проспекту.

Кроме того, в телеграмм-канале, столичного комплекса городского хозяйства сообщается, что специалисты намерены провести работы по внутренней облицовке подземных пешеходных переходов. В частности, они заменят старую керамическую плитку на гранитную.

Также планируется привести в порядок ступени лестничных сходов и напольное покрытие сооружений. Инженерное оборудование, осветительные приборы, системы вентиляции и отопления будет обновлено. Специалисты проведут ремонт служебных помещений.

Важно отметить, что власти приняли решение во время капитального ремонта подземных пешеходных переходов на Севастопольском шоссе не перекрывать их полностью. Уточняется, что на время работ часть сооружений останется доступной для граждан.

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Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2022, 21:04 Источник: Городское хозяйство Москвы ✓ Надежный источник

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