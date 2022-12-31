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На улицах Малая Тульская и Паперника построили дома по реновации

На улицах Малая Тульская и Паперника построили дома по реновации

В Москве продолжается первый этап программы реновации. К концу года для переселенцев возвели еще два дома.

Продолжение: Собянин рассказал о планах строительства метро в Москве
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Один из домов находится на улице Паперника в Рязанском районе. Там ввели в эксплуатацию двухсекционную новостройку на 124 квартиры. Общая площадь здания– 6,8 тысячи квадратных метров.

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В квартирах установлена вся необходимая сантехника и электрические плиты. Коридоры оснащены системой автоматического дымоудаления. В подземной части здания оборудовали парковочные места.

Первый этаж предназначен для общественных помещений, включая колясочные и комнаты для консьержа. Вход в здание располагается на уровне земли, что удобно для маломобильных жителей: инвалидов, людей преклонного возраста, мам с колясками.

Во дворе обустроили детскую и спортивную площадки. На прилегающей территории разбили газоны, высадили деревья, кустарники и цветы.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что вся необходимая инфраструктура будет в шаговой доступности от дома. Рядом с новостройкой расположены детская поликлиника, школы и детские сады, станция метро "Рязанский проспект" и один из корпусов Финансового университета.

Еще один дом для переселенцев возвели на Малой Тульской улице в Донском районе. В здании 184 квартиры, из них 31 – однокомнатная, 130 – двухкомнатные, 23 – трехкомнатные.

В подземной части оборудован паркинг, во дворе обустроены детская и спортивная площадка, места для отдыха. Готовятся документы для ввода новостройки в эксплуатацию, сообщил Войстратенко.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"

Реновация продолжается во всех административных округах Москвы. Так, в центре новые квартиры получили уже четыре тысячи человек. Они переехали из 110 ветхих домов. Больше всего переселенцев в Пресненском районе – 2,9 тысячи человек.

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) обладателями новых квартир стали более 3,5 тысячи человек, из них 2,2 тысячи переехали в 2022 году. Для заселения передано пять домов.

Программу реновации утвердил в августе 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин. В нее входит 5175 домов, построенных более полувека назад. С тех пор они устарели морально и физически.

Первый этап реновации завершится в 2024 году, второй пройдет в 2025-2028 годах, третий – с 2029 по 2032 годы. Переселенцы получают новое жилье в своем районе и продолжают пользоваться теми же школами и детскими садами, поликлиниками, магазинами, местами отдыха и станциями метро.

Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Автор: 31 декабря 2022, 11:56 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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