В детской больнице святого Владимира откроют многопрофильный комплекс

В новом комплексе при больнице будет много разных отделений, в том числе операционная, реанимация, кабинеты эндоскопических исследований и отделение интенсивной терапии. Проект строительства комплекса уже согласован.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, здание комплекса будет сложной конфигурации с большим холлом со стеклянной крышей. Также там будет зоны ожидания, игровые комнаты, стойки регистрации и кафе. На территории будут внутренние дворы.
"В подвале разместят центральное стерилизационное отделение, больничную аптеку, прачечную, служебно-бытовые помещения. Также создадут отделения эндоскопических исследований, реанимационное и интенсивной терапии, операционный блок", — рассказал Андрей Бочкарев.
В новом комплексе также будут открыты лаборатории, административные помещения, конференц-зал и комнаты персонала. Кроме того, в помещении оборудуют пищеблок таблетированного питания.
По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в комплексе предполагаются одноместные и двухместные палаты для пребывания родителей пациентов. В каждом отделении, в том числе в реанимационном, будут комнаты отдыха.
Проект разработан при использовании технологий так называемого BIM-моделирования, то есть информационного моделирования зданий.
"Внутреннюю отделку реализуют в соответствии с заданием на проектирование, медико-технологическим заданием и функциональным назначением помещений. Современные лечебные и реабилитационные комплексы оснастят инновационным оборудованием", — рассказал Валерий Леонов.
Территорию комплекса благоустроят и озеленят, здесь появятся прогулочные зоны и удобные проезды. Также установят ограждение, контрольно-пропускной пункт, организуют парковки для автомобилей родителей пациентов, посетителей и врачей.
Стоит отметить, что за счет средств Адресной инвестиционной программы в 2021–2023 годах в столице построят 64 объекта здравоохранения. Многопрофильный комплекс для детской больницы святого Владимира станет одним из ключевых.
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