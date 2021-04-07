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Симоновскую набережную и территорию рядом с ней реконструируют

Симоновскую набережную и территорию рядом с ней реконструируют

Территория Симоновской набережной в Москве скоро преобразится. Подъезды к стадиону "Торпедо" и жилым комплексам станут удобнее.

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В Москве активно развивается транспортная доступность территорий. Ведется реконструкция и строятся новые объекты инфраструктуры. Это коснется и Симоновской набережной. На участке от Крутицкой набережной до улицы Ленинская Слобода пройдет реконструкция. Проект уже согласовала Градостроительно-земельная комиссия Москвы под руководством мэра Сергея Собянина.

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Проведение реконструкции набережной и прилегающей территории позволит создать качественную дорожную инфраструктуру для двух строящихся жилых комплексов и стадиона "Торпедо" имени Э.А. Стрельцова, который сейчас также находится в процессе реконструкции. Объекты расположены на территории реорганизуемой промзоны "ЗИЛ".

Согласно проекту, на Симоновской набережной и территории возле нее планируется построить боковой проезд для обслуживания спорткомплекса "Торпедо", Проектируемый проезд No 1266 и Проектируемый проезд No 1267, а также внутриквартальный проезд недалеко от жилых комплексов и трех пешеходных переходов. Все эти изменения коснутся участка длиной более двух с половиной тысяч квадратных метров. Кроме того, на данной территории укрепят берег на участке набережной длиной более тысячи квадратных метров.

Напомним, в районе бывшей промзоны "ЗИЛ" сейчас идет активное благоустройство. Эта территория является особенной среди многочисленных проектов по реорганизации столичных промзон. Территория вокруг бывшего завода ЗИЛ самый крупный проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе.

Кроме реконструкции набережной большим шагом к решению транспортных вопросов в данном районе станет строительство дорог и моста через затон Новинки. Там будет две полосы движения в каждую сторону, с обеих его сторон тротуары для пешеходов.

Стоит отметить, что бывшие промзоны Москвы сегодня превращаются в комфортные современные пространства, которые идеально вписываются в городскую среду. К примеру, столицу уже сложно представить без центра современного искусства "Винзавод", "Красного Октября", "Армы", "Красной Розы" или преобразованной территории бывшей фабрики "Большевик". При этом их обновление завершилось совсем недавно.


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Фото: www.mos.ru
Автор: 7 апреля 2021, 15:24 Источник: сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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