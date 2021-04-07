Завершается строительство метромоста между станциями "Пыхтино" и "Внуково"

Между строящимися станциями метро "Пыхтино" и "Внуково" Солнцевской линии заканчивается строительство метромоста через реку Ликову.

Станция "Пыхтино" будет расположена в поселении Внуковском Новомосковского административного округа, с южной стороны Боровского шоссе, недалеко от улицы Летчика Грицевца. Почти сразу за ней находится долина реки Ликовы. Протяженность метромоста составит 460 метров.

По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас на объекте уже построена 21 из 23 опор метромоста. Залито 17 пролетных строений из 22. Стоит отметить, что на Солнцевской линии от "Рассказовки" до "Внукова" будет две станции — "Пыхтино" и "Внуково". Обе они спланированы по очень интересным и оригинальным проектам.

К примеру, одну из стен "Пыхтина" украсят хронологической лентой с чертежами советских самолетов. На потолке повесят лампы в форме турбин самолета, а над эскалатором зависнет модель самолета Ту-144.

Оформление станции "Внукова" не менее оригинально. Она посвящена истории авиаконструкторского бюро Андрея Туполева. Станцию метро интегрируют в инфраструктуру аэропорта для удобства авиапассажиров. Через станцию они будут попадать в подземный переход, ведущий к терминалу, а к аэроэкспрессам пассажиры смогут выходить через наземный павильон.

Новый участок Солнцевской ветки метро улучшит транспортную инфраструктуру в ТиНАО и снизит нагрузку на дороги. На поездку в центр Москвы из аэропорта Внуково и поселений Новомосковского административного округа люди будут тратить на 15–20 минут меньше.

Отметим, что в ТиНАО сейчас активно развивается транспортная инфраструктура. Это должно стать катализатором развития новой Москвы. Такую идею московские власти успешно реализуют уже не первый год.

Ранее сообщалось, что участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино в новой Москве будет реконструирован до начала 2022 года. Помимо этого Троицкий и Новомосковский округа столицы получат дополнительный импульс для развития. До 2035 года городские власти планируют вложить в развитие транспортной инфраструктуры данных территорий более триллиона рублей.

Транспортные артерии ТиНАО будут вести и в направлении центра столицы, и параллельно МКАД. Помимо этого в двух новых округах появится своя сеть трамвайных маршрутов, которые свяжут поселок Мамыри с Троицком. Перевозить пассажиров будут вагоны последнего поколения – трехсекционные "Витязи" с климат-контролем и видеонаблюдением. Также появятся новые автобусные маршруты.