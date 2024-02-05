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Понедельник 5 февраля

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Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников

Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников
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Уже совсем скоро наступят три праздника, которые ожидаются с особым нетерпением – День Святого Валентина, 23 февраля и 8 марта. За две недели до начала праздников, начинается повышенный спрос на определенные категории товаров.

Евгений Трифонов, предприниматель в сфере электронной коммерции и действующий селлер Wildberries с оборотом свыше 200 млн рублей за 2023 год, рассказал, какие товары будут особенно популярны в этот период.

Более 50% типов товаров, которые будут востребованы для Дня Святого Валентина, также актуальны на 23 февраля и 8 марта. Однако на 14 февраля больше внимания сфокусировано на романтике и «совместном» использовании товара, например, настольных играх, товарах для дома, одежде из одной коллекции, наборах для совместного творчества, именных подарках и подарках-сюрпризах.

В главный женский день – 8 марта – средний чек товаров, пользующихся спросом в данный период, сильно выше, чем на 14 февраля или 23 февраля. Он достигает от 3 до 4 тысяч рублей, в то время как на День Святого Валентина и 23 февраля – от 2 до 3 тысяч рублей.

Фото: Евгений Трифонов

В качестве подарка на 8 марта выбирают совершенно разные категории товаров: товары для дома, наборы косметики, ароматику, одежду, ювелирные и бижутерные украшения, мягкие игрушки, кондитерские изделия, посуду и многое другое. Часть из этих категорий пользуется спросом и на День Святого Валентина, но на 8 марта спрос на порядок больше. Возможно это связано с тем, что подарки делают почти всем женщинам вне зависимости от возраста, другие праздники этим похвастаться не могут.

Исторически, одной из самых популярных категорий для мужчин являются носки в различных вариациях. Однако ассортимент под данный праздник с каждым годом все сильнее расширяется, появляется простор для креатива. Высокий спрос также наблюдается на аксессуары и ремни, подарочные наборы, аксессуары для автомобилей и инструменты, посуду, мужскую косметику.

Фото: Евгений Трифонов

В преддверии этих праздников маркетплейсы практически всегда запускают различные акции, где можно на хороших условиях приобрести подарок для того, чтобы порадовать близких. Не забывайте о том, что подарки могут быть как праздничного назначения, так и иметь потенциал подарка.

5 февраля 2024, 19:05
Фото: Anestiev/Pixabay
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