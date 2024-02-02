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Пятница 2 февраля

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Три важных компонента для бодрого утра

Три важных компонента для бодрого утра
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Правильное начало поможет сохранить оптимистичный настрой на весь день.

В самом начале дня важно помочь организму проснуться, дать энергию и заряд бодрости. Специалисты рекомендуют четко выполнять определенный алгоритм действий. Важно не пропускать ничего. в таком случае можно будет заметить положительные сдвиги. Есть три важных фактора, способствующих лучшему пробуждению и сохранению бодрости.

Режим сна и бодрствования

Важно установить четкие границы. Лучше ложиться спать и просыпаться в одно время. Не рекомендуется проводить долгое время в постели днем. Плохая практика давать себе отоспаться днем в выходные. У организма нет разделений, зависящих от вашего рабочего графика.

Завтрак

Ни в коем случае не игнорируйте первый прием пищи. Телеканал "360" напоминает, что лучше всего на завтрак есть каши, яйца и различные кисломолочные продукты. Отлично, если к основному блюду получится добавить орехи или фрукты.

Кофе

Около трети россиян начинают свой день с чашки бодрящего напитка, пишет RT. Подобная практика крайне неэффективна. Кофе отбивает аппетит и дает ложное ощущение наполнения энергией. "Царьград" напоминает, что лучше выпивать первую чашку только через час после полноценного завтрака.

Специалисты также не рекомендуют игнорировать зарядку. Небольшая физическая активность поможет стабилизировать давление, улучшить настроение и сохранить бодрость на весь день.


2 февраля 2024, 07:22
Пробежка. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
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