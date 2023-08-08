Похороны Ирины Мирошниченко Тесты Лада Дэнс пострадала в ДТП Игры Сонник

Топ новостей недели

"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным"Идеально друг другу подходим": юная дочь объявила о связи с Паниным "Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам"Хочу попросить прощения": Алексей Панин обратился к россиянам "Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы"Женившийся" на Мирошниченко Якубович прекратил сниматься в "Поле чудес" на фоне известия о смерти актрисы Выселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедииВыселить нельзя оставить: пенсионерка лишилась права жить в квартире после трагедии

Лента новостей

Вторник 8 августа

13:45Во сколько обойдутся услуги клининга в Москве 13:37"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах 13:07В Екатеринбурге юноша зарезал свою девушку и пытался расчленить ее в ванной 12:57Убегал от полиции: в Москве голый мужчина с ножом выпал с 26-го этажа 12:50Во Владимирской области загорелось производство акриловых ванн 12:47Анорексия? У Пугачевой заподозрили истощение 10:46В Якутии при посадке самолет повредил шасси 09:40На Россию идут тропические ливни 08:02Отдых в загородных коттеджах на Урале снискал огромную популярность 06:03Щи да каша – пища наша: чем хороша овсянка на завтрак 04:05Трудовая миграция стала невыгодной: в России ждут повышения цен 02:04На 10 девчонок по статистике 9 ребят? В стране изменилось соотношение мужчин и женщин 00:01Почему мухи больно кусаются в августе: ответ на видео 22:17В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк 19:51"Врачи запретили разговаривать": подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс 19:04Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера 16:52"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 16:07Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди 15:22Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню 15:00"Раздражает": дочь Успенской выставила условия будущему мужу 14:36Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу 14:16Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко 12:59Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание 10:26Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно 09:18Юрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке 06:33Тест: отгадайте советский фильм по кадру с арбузом 04:24Оставили что-то в поезде? Как вернуть забытые вещи 02:16В Новом Уренгое выбежавшего к людям медвежонка засняли на видео 23:59Арбузы или дыни: что полезнее? 22:12"Намучилась": политик Тюльпанов поддержал Успенскую в конфликте с пластическим хирургом 20:04Что посмотреть в августе: ТОП-3 детективных сериалов 18:59"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 18:14Дочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 16:54"Готовим сюрприз": Долина в дерзком мини крепко прижалась к парню у всех на виду 15:58"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 15:06"Я позор нашей семьи!": Боярская обнародовала свои детские мысли 14:12"Забыть нельзя": прикованная к коляске Тарасова помянула мертвого 13:09"Он нуждается в обследовании": всплыла правда об исчезнувшем Петросяне 12:27Пугачева аж скривилась: Якубович вспомнил о случае с певицей 11:16Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2023 года 10:4616-летняя дочь Глюкозы в отрыве от школы 06:24Как спастись от жары: объяснил врач 04:07Назван простой способ выбрать арбуз и дыню в начале сезона 02:25Гонки на электросамокатах: как наказать лихача? 00:22Как отучить собаку от постоянного лая 22:06Россиянам напомнили о возможности зарабатывать на дачном урожае 21:38"Задержка": с Тодоренко произошла неприятная ситуация в аэропорту 21:25Лада Дэнс попала в аварию и получила серьезную травму 21:17Чехова откровенно о пластических операциях: Комплексы в голове 20:13Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах

"Миссис Россия – 2023" рассказала о четырех высших образованиях и комплексах
97

Победительницей конкурса "Миссис Россия" в этом году стала 32-летняя красавица из Геленджика Жанна Специальная.

Несмотря на распространенное мнение, якобы участницы конкурсов красоты не блещут интеллектом, о победительнице этого года подобного сказать нельзя. Как оказалось, у Жанны четыре высших образования: экономическое, менеджмент, интернет-маркетинг и юридическое. Точнее три, четвертое женщина пока получает. По ее словам, ей просто интересно узнавать новое и развиваться, ведь в современном мире есть все для развития.

Жанна Специальная также является директором департамента продаж в IT-компании и вместе с супругом воспитывает трехлетнюю дочь Амелию. После рождения ребенка ей было непросто прийти в прежнюю форму, за время беременности женщина набрала порядка 18 килограммов. Выглядеть хорошо очень хотелось, но вот мотивации ходить в зал совсем не было.

Конкурс красоты – сначала "Миссис Геленджик", а затем "Миссис Россия" – стал поводом, чтобы привести себя в форму. Перед участием Жанна Специальная скинула 10 килограммов.

"Я и на конкурс пошла не ради победы, а чтобы привести себя в порядок, чтобы можно было пойти и официально потратить на себя деньги! (Смеется.)" – цитирует победительницу gazetametro.ru.

По словам Жанны, она не может сказать, что у нее есть какие-то комплексы, но вот красивой она себя никогда не считала. Обладательница титула "Миссис Россия" призналась: своей дочке старается с самого детства внушить мысль о том, что она самая красивая, умная, что у нее самые красивые глаза и улыбка.

"Женщина должна знать, что она красивая!" – уверена Жанна Специальная.

8 августа 2023, 13:37
Фото: Bulkin Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
gazetametro.ru✓ Надежный источник

По теме

Обнародовано имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2020"

Правильный рецепт правильного лета

Правильный рецепт правильного лета
Лето – это время, когда большинство россиян отправляются в заслуженный отпуск. В этом году главным направлением отдыха стали курорты Краснодарского края и Республики Крым. Почти треть россиян (27%) отдыхают этим летом на Черноморском побережье России, об этом свидетельствуют данные опросов Ассоциации туроператоров РФ. Отдых на побережье Черного моря – это возможность насладиться на год вперед теплым морем, жарким южным солнцем и полезным морским воздухом.

Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки

Лайфхак: легкий способ заблокировать спам-звонки
Замучили телефонные мошенники и реклама? Все в ваших руках – решить проблему просто. Злоумышленники и прилипалы с предложениями услуг обзванивают народ по базе номеров.

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности

Начни новую жизнь: 5 ступеней к свободе от тревожности
Дышать полной грудью, все успевать и дарить окружающим улыбки – легко, когда дни протекают в спокойствии и умиротворении. Тревожность не приговор, но избавляться от нее надо как можно раньше.

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе

Сочи подождет: где лучше отдохнуть в августе
Отпуск – истинно драгоценное время, которое незачем тратить на поиск места на пляже. В Краснодарском крае сейчас наплыв туристов. На Черном море яблоку негде упасть. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" обратилось к путешественнику Алексею Балясникову, чтобы определить самые удачные локации для отдыха в конце лета.

3 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия

3 совета от ясновидящей: как преодолеть препятствия
Устроены так люди: желают знать, что будет. И не зря! Предупрежден – значит, вооружен. Экстрасенс Инна Мишина разложила карты Таро, чтобы определить тенденции недели с 31 июля по 6 августа.

Выбор читателей

07/08ПндРоссия – Африке: потенциал развития континента 06/08ВскДочь Маликова застали с бокалом в центре Москвы 07/08Пнд"Сегодня день траура": возлюбленная Виторгана сообщила о смерти 06/08Вск"Я счастлива": Дарья Мороз показала главного мужчину 06/08Вск"Сильнейший удар": изувеченная Лада Дэнс оставляет сцену 07/08ПндЮрий Антонов выбрал самую красивую женщину России в браке