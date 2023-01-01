Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму

Вот и наступил долгожданный зимний праздник! Берите любое поздравление с Новым годом — 2023 и используйте в свое удовольствие. Не нужно ломать голову — мы уже все сделали: душевно и в рифму. Осталось только порадовать окружающих!
Поздравление №1
Новый год в окно стучится,
Дед Мороз на тройке мчится,
Он тебе подарит света,
И вселенского успеха!
Поздравление №2
Новый год несет удачу,
Смех и денежки в придачу!
Пожелать тебе хочу,
Чтоб все было по плечу!
Поздравление №3
Пусть елочка уютом согревает,
А Дед Мороз подарит то, что нужно.
Поверим в чудо, ведь оно бывает!
Давайте жить все весело и дружно!
Поздравление №4
Поздравляю всей душой —
Вот подарок небольшой!
Он с любовью собирался,
Дед Морозик постарался!
Поздравление №5
Вот Новый год, снегом все занесло,
В небе снежинок не счесть.
Ты — лучше всех, мне с тобой повезло!
Спасибо тебе, что ты есть!
Поздравление №6
Снег опустился на веточки ели,
Били куранты, сиял снеговик.
Если еще оливье не доели,
Тост — чтоб ценить каждый прожитый миг!
Поздравление №7
Да, этот год любовью наполнится,
Чтобы все жили в светлом миру!
Счастья, удачи, мечты пусть исполнятся
И будут рядом "Дни.ру"!