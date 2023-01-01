Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму

Как поздравить родных, близких, коллег и просто знакомых? Специально для вас "Дни.ру" создали универсальные варианты на все случаи жизни. Каким бы ни было ваше поздравление с Новым годом – 2023, главное, чтобы оно шло от чистого сердца и вызывало добрую улыбку. прочитано 63 раза Вот и наступил долгожданный зимний праздник! Берите любое поздравление с Новым годом — 2023 и используйте в свое удовольствие. Не нужно ломать голову — мы уже все сделали: душевно и в рифму. Осталось только порадовать окружающих!

Поздравление №1 Новый год в окно стучится, Дед Мороз на тройке мчится, Он тебе подарит света, И вселенского успеха!

Поздравление №2 Новый год несет удачу,

Смех и денежки в придачу! Пожелать тебе хочу,

Чтоб все было по плечу!

Поздравление №3

Пусть елочка уютом согревает, А Дед Мороз подарит то, что нужно. Поверим в чудо, ведь оно бывает! Давайте жить все весело и дружно!

Поздравление №4

Поздравляю всей душой —

Вот подарок небольшой! Он с любовью собирался, Дед Морозик постарался!

Поздравление №5 Вот Новый год, снегом все занесло, В небе снежинок не счесть. Ты — лучше всех, мне с тобой повезло! Спасибо тебе, что ты есть!

Поздравление №6 Снег опустился на веточки ели,

Били куранты, сиял снеговик. Если еще оливье не доели, Тост — чтоб ценить каждый прожитый миг!

Поздравление №7 Да, этот год любовью наполнится, Чтобы все жили в светлом миру! Счастья, удачи, мечты пусть исполнятся И будут рядом "Дни.ру"!