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Lifestyle
Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму

Поздравление с Новым годом – 2023: душевно и в рифму

Как поздравить родных, близких, коллег и просто знакомых? Специально для вас "Дни.ру" создали универсальные варианты на все случаи жизни. Каким бы ни было ваше поздравление с Новым годом – 2023, главное, чтобы оно шло от чистого сердца и вызывало добрую улыбку.
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Вот и наступил долгожданный зимний праздник! Берите любое поздравление с Новым годом — 2023 и используйте в свое удовольствие. Не нужно ломать голову — мы уже все сделали: душевно и в рифму. Осталось только порадовать окружающих!


Поздравление №1

Новый год в окно стучится,

Дед Мороз на тройке мчится,

Он тебе подарит света,

И вселенского успеха!


Поздравление №2

Новый год несет удачу,

Смех и денежки в придачу!

Пожелать тебе хочу,

Чтоб все было по плечу!


Поздравление №3

Пусть елочка уютом согревает,

А Дед Мороз подарит то, что нужно.

Поверим в чудо, ведь оно бывает!

Давайте жить все весело и дружно!


Поздравление №4

Поздравляю всей душой —

Вот подарок небольшой!

Он с любовью собирался,

Дед Морозик постарался!


Поздравление №5

Вот Новый год, снегом все занесло,

В небе снежинок не счесть.

Ты — лучше всех, мне с тобой повезло!

Спасибо тебе, что ты есть!


Поздравление №6

Снег опустился на веточки ели,

Били куранты, сиял снеговик.

Если еще оливье не доели,

Тост — чтоб ценить каждый прожитый миг!


Поздравление №7

Да, этот год любовью наполнится,

Чтобы все жили в светлом миру!

Счастья, удачи, мечты пусть исполнятся

И будут рядом "Дни.ру"!

Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Автор: 1 января 2023, 15:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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