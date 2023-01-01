В Новый год с хорошим настроением: свежие анекдоты

Поднять настроение гостям в Новый год помогут праздничные анекдоты от "Дни.ру".

Новый год уже переступил пороги наших домов. В 2023 году россиянам сулит счастье, благополучие и удачу Черный водяной кролик. Впереди еще целая неделя праздничных выходных. А какие праздники без хорошего настроения?

Безусловно, Новый год – это веселый праздник. Всю неделю наши сердца должны быть наполнены радостью, теплотой и уютом, а дома – хохотом и улыбками. Поднять друг другу настроение помогут анекдоты. "Дни.ру" собрали несколько свежих шуток, которые должны порадовать дорогих гостей.

Начнем с актуального анекдота про Новый год. Дед Мороз точно знает, кто и как себя вел в 2022 году. Если что, он может обнародовать списки.

Оптимист уверен, что 2023 год обязательно будет лучше, чем 2022. Пессимист считает, что новый год окажется хуже старого. И только реалист понимает, что в Новый год сильно напьется.

Жена недовольна, что муж быстро справляется с любовными делами, и пилит его 31 декабря. Муж: "Да я могу растянуть это на целый год. Давай начнем в 23:59, а закончим в 00:01".

Лучший подарок семье сделал ввалившийся в квартиру пьяный Дед Мороз. Он забрал с собой тещу. Кстати, анекдот имеет продолжение.

– Алло, это полиция?

– Да, дежурный у аппарата.

– У нас на Новый год тещу украли.

– Вы хотите написать заявление?

– Нет, я хочу радостью поделиться.