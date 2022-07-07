Куда сходить в Москве: афиша с 8 по 15 июля

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АКЦИЯ

Приглашает Бахрушинский музей

К празднованию Дня семьи, любви и верности Бахрушинский музей подготовил большую семейную программу, которая пройдет в филиалах. Детские мастер-классы в технике обрывной аппликации и "граттаж", экскурсии в домах-усадьбах великих артистов русской сцены – Марии Ермоловой и Михаила Щепкина, выставка, посвященная Алексею Бахрушину, в подмосковном Зарайске – каждое событие уникально! Откроется программа в Доме-музее М.С. Щепкина мастер-классом "Сказочный корабль". Юные посетители смогут почувствовать себя легендарным театральным сценографом. В технике обрывной аппликации ребята создадут корабль-коллаж по мотивам эскиза К.А. Коровина к опере "Садко" Н.А. Римского-Корсакова.

С 8 по 10 июля.

Фото: пресс-служба

"Российская креативная неделя”

Фестиваль охватывает 14 направлений в сфере креативных индустрий: искусство, кино, телевидение, журналистику и издательское дело, новые медиа, музыку, моду, дизайн, архитектуру и урбанистику, маркетинг, компьютерную графику, разработку игр, IT и профильное образование. В тематических павильонах пройдут лекции и мастер-классы, шоу-кейсы, паблик-токи, презентации, кастинги, показы кино и анимации, открытые интервью, лекции. Например, во время дискуссии “Не стирай — это искусство” обсудят, можно ли заработать на уличном искусстве, как рисунки на городских объектах позволяют привлечь туристов,

До 10 июля, Парк имени Горького.

Фото: пресс-служба

БАЛЕТ

"Летние балетные сезоны"

Уже в 21-й раз на сцене Молодежного театра проходит ежегодный летний марафон классического балета – "Летние балетные сезоны". Жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра показывают нон-стоп до конца августа: за 59 дней будет сыграно 72 спектакля. В этом году в афише проекта 16 классических балетов на музыку Чайковского, Рахманинова, Минкуса, Шопена и других классических композиторов. Cамым интересным событием кажутся гастроли одного из сильнейших коллективов России – балетной труппы Марийского академического театра оперы и балета под руководством заслуженного артиста России, народного артиста Республики Марий Эл Константина Иванова. Коллектив привозит в Москву 7 спектаклей. 9 июля Марийская балетная труппа покажет "Бахчисарайский фонтан" с роскошными декорациями и костюмами, множеством танцев, великолепными дуэтами.

С 1 июля по 28 августа, РАМТ (расписание на сайте ballet-letom.ru).

Фото: пресс-служба

CКОРО

"Все начинается с любви…"

Автор 70 поэтических сборников и поэм Роберт Рождественский широко известен как автор текстов более 20 великих кинопесен: "Мгновения", "Позвони мне, позвони", "Ноктюрн", "Где-то далеко". В музыкальном представлении, посвященном 90-летию великого поэта-"шестидесятника", прозвучат его полные света, любви и нежности песни в исполнении ведущих артистов московских музыкальных театров. Теплоты и ностальгии в атмосферу вечера добавят кадры из фильмов и кинохроники, богатства звучания — эстрадный оркестр, а лучики яркого, энергичного будущего — детские коллективы. Среди участников – Елена Чарквиани, Александр Шалунов и финалист шоу "Голос" Петр Урбановичус.

20 июля, театр песни и пляски "Золотое кольцо".

Фото: пресс-служба

"Барбоскины"

Формат этого представления можно определить, как иммерсивное мульти-шоу. Создатели проекта проекта порадуют зрителей не только прекрасной театральной постановкой, актерской игрой, музыкальной и хореографической составляющей, но и окунут детей и взрослых в мир игры, мечты. Шоу включает в себя пять ярких, динамичных сюжетов. В каждой истории – не только развлечение, но и показательные примеры настоящей целеустремленности, трудолюбия, честности, доброты и дружбы – именно тех ценностей, которые так нужны подрастающему поколению.

18 августа, театр "Русская песня".

Фото: пресс-служба

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 7 июля 2022, 13:53 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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